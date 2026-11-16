Un medio suizo desvela que la falsa médica gallega ejerció como farmacéutica sin título en ese país
CARBALLO, LUGO / LA VOZ
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Europol dictó una orden de arresto contra Andrea Sánchez, que tiene tres condenas y está a la espera de un cuarto juicio en Lugo17 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En el 2022, Andrea Sánchez Antelo puso pies en polvorosa. Las fuerzas de seguridad perdieron en Lugo la pista de esta coruñesa de 33 años. En marzo del 2025 tenía cita en un juzgado de