Las infraestructuras, el mayor debe con las ciudades gallegas
REDACCIÓN / LA VOZ
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Las conexiones en los accesos a las urbes y los atrasos en compromisos ferroviarios centran los temas pendientes11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno también ha firmado una serie de compromisos con las ciudades gallegas que quedan en suspenso tras el adelanto electoral. Vigo Energía para Stellantis. La conexión ferroviaria con la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves,