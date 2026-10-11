Las infraestructuras, el mayor debe con las ciudades gallegas

Atascos generados en la avenida Alfonso Molina, en A Coruña, por las obras. MARCOS MÍGUEZ

El Gobierno también ha firmado una serie de compromisos con las ciudades gallegas que quedan en suspenso tras el adelanto electoral. Vigo Energía para Stellantis. La conexión ferroviaria con la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves,