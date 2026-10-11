Las infraestructuras, el mayor debe con las ciudades gallegas

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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Atascos generados en la avenida Alfonso Molina, en A Coruña, por las obras.
Atascos generados en la avenida Alfonso Molina, en A Coruña, por las obras. MARCOS MÍGUEZ

Las conexiones en los accesos a las urbes y los atrasos en compromisos ferroviarios centran los temas pendientes

11 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno también ha firmado una serie de compromisos con las ciudades gallegas que quedan en suspenso tras el adelanto electoral. Vigo Energía para Stellantis. La conexión ferroviaria con la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves,

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