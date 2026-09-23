Aparece un cadáver en Lugo y la policía investiga si podría ser el de alguna persona desaparecida

La policía científica analizar el terreno del monte de Lugo donde apareció el cadáver Óscar Cela

La Policía Nacional investiga la aparición de un cadáver en estado de descomposición en un monte a las afueras de la ciudad de Lugo. El cuerpo fue hallado cerca del yacimiento arqueológico de Corro dos Mouros, una construcción de la Edad de Bronce y por donde muchas personas pasean y corren a diario. Fueron unos operarios que se encontraban desbrozando y limpiando una parte de difícil acceso los que dieron la voz de alarma. Las primeras pesquisas apuntan hacia que la persona fallecida estaría semienterrada y cubierta por maleza junto a un pozo.

Varias patrullas del cuerpo policial se desplazaron este miércoles hasta la zona de Monte das Penas do Caldeiro para hacer una inspección técnico-ocular y asegurar la zona. Los trabajos que se realizaron a lo largo de esta jornada se limitaron a recoger los restos, que quedarán a disposición de los forenses del Imelga, y analizar la zona por su hubiese más pistas o restos orgánicos.

Además del propio cuerpo, los agentes localizaron también varias piezas de ropa, algunas todavía vestidas y otras ajenas al cadáver, como una zapatilla. Estos elementos servirán también para ayudar a identificar el cuerpo.

La Policía Nacional de Lugo acordó la zona para investigar la aparición del cadáver Óscar Cela

Por el momento ha sido imposible establecer una conexión entre el cadáver y alguna persona concreta. La policía dice que manejan todas las hipótesis, pero siguen con especial cautela. Una de las opciones que se baraja es que el cadáver sea de alguna de las personas que tiene la Policía en sus ficheros como desaparecidas o que consten denuncias de familiares de desaparición. Lo que sí parace claro, por los primeros análisis, es que no se trata de una muerte violenta.

Por el momento no hay pruebas que la aten con la aparición de este cuerpo con algún caso conocido en la ciudad, pero durante los próximos días, habrá respuestas. Que el cuerpo haya aparecido en un monte alejado del centro de la ciudad abre varias hipótesis.

La Policía Nacional de Lugo acordó la zona para investigar la aparición del cadáver Óscar Cela

Pasadas las ocho de la tarde, ya finalizaron las tareas del levantamiento del cadáver por parte de los especialistas de la policía y ahora serán los forenses los que determinarán quién es la persona fallecida y el motivo de su muerte.

Da la casualidad que hasta hace unos días, un equipo de investigadores de la USC continuaron sus excavaciones por la zona, ya que se trata de un espacio de gran riqueza arqueológica, con yacimientos de diferentes etapas antes de la era romana.