La A-6 volverá a cerrar en Lugo este martes tras abrir unos días para facilitar la operación retorno

Entre el viernes y el lunes, se pudo circular con casi total normalidad por la A-6. Desde este martes, las obras volverán a cortar la autovía entre la salida de Doncos y Pedrafita do Cebreiro Óscar Cela

La A-6 vivirá este martes su particular día de la marmota. La autovía a su paso por la provincia de Lugo, condicionada por las obras durante los últimos meses, reabrió este fin de semana para facilitar la absorción del tráfico derivado de la operación retorno, que llevó a miles de conductores de vuelta a casa tras sus vacaciones en Galicia. Sin embargo, la decisión fue apresurada y ha durado poco, ya que este mismo martes volverá a cerrar un tramo de la autovía en suelo lucense para terminar unas obras que se pospusieron por un bien común.

Las interrupciones en la circulación en esta carretera han sido una constante durante el último tiempo, pero su mayor incidencia se ha dado durante el verano. Desde la ciudad de Lugo hasta Pedrafita, la principal frontera entre Galicia y la Meseta, los cortes se han sucedido uno tras otro, haciendo imposible conducir con normalidad por la provincia. El objetivo es reparar el firme, eliminar los peligrosos baches de algunas zonas y, en definitiva, mejorar la experiencia de conducción y reducir el peligro de la A-6. El coste, además de económico (8,8 millones en tramos de Lugo y León), es personal, ya que los afectados pierden mucho tiempo circulando por los desvíos, poniendo a prueba su paciencia.

Los cortes más extensos superaban los 50 kilómetros hace unas semanas. Para recorrerlos era necesaria casi una hora entera. Con sus más y sus menos, estos cortes se fueron reproduciendo durante todo el verano por la A-6 a su paso por la provincia.

Hasta este viernes. A las 13.00 horas de ese día, con el inicio de la temida operación retorno, se aplicó la orden del Ministerio de Transportes y se reabrió por completo la autovía. Tras muchos meses, fue el primer momento en el que la A-6 no contaba con desvíos en ningún punto en terreno gallego. Así será hasta este lunes, a las 23.59 horas, cuando se termina el plazo de esta orden. La solución ha sido casi improvisada, ya que no entraba en los planes oficiales del ministerio notificados en julio, cuando informó a través de un documento de cómo iban a ser los cortes, dónde, y cuánto durarían.

Se ha podido circular, pero con condiciones

Todo cambió la semana pasada. La llegada de la operación retorno y las quejas del alcalde de Pedrafita tuvieron como respuesta la apertura total de la autovía en esa zona. Ni siquiera era lo que pedía el regidor, que simplemente había solicitado utilizar uno de los carriles en doble sentido, para por lo menos liberar el núcleo de Pedrafita de ese volumen de coches. Finalmente, Transportes tomó la vía de en medio y ordenó abrir de par en par las puertas de Galicia por carretera.

La carretera desde Becerreá hasta Pedrafita tiene limitaciones por las obras Óscar Cela

Miles de vehículos han salido de la comunidad a través de ella durante este fin de semana. Lo han hecho, eso sí, con un asterisco. En sentido A Coruña, por ejemplo, el carril izquierdo ha estado cortado entre los kilómetros 462,5 y 464 desde el 31 de julio, y así sigue. El mayor conflicto está, no obstante, algo más atrás. Entre los puntos 438 y 456, los conductores deben circular a una velocidad máxima de 80 por hora, entre As Nogais y Becerreá. Se agrava entre los kilómetros 431 y 438, desde Pedrafita, donde ese límite baja a 60.

Transportes advirtió también desde el principio que esta reapertura no era todo lo limpia que se podría desear. Por eso, los vehículos han tenido que circular por una carretera sin marcas viales en muchos tramos, ya que aún no están pintadas. Además, en las zonas con tres carriles, se procedió al cierre de uno de los laterales —izquierdo o derecho según el punto—, de modo que la circulación se tuvo que desarrollar por dos carriles en esos tramos.

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Dos semanas de corte

Con el fin de la operación retorno, la normalidad vuelve a la autovía en Lugo este martes, entendiéndose por normalidad el regreso de las obras. La última información aportada por Transportes a varias instituciones afectadas por estos cortes es que el impás termina este lunes a las 23.59 horas. Al día siguiente, se volverá a cortar la A-6 para reanudar los trabajos. En principio, el corte se realizará desde Doncos (As Nogais) y la duración prevista es de dos semanas, si bien este extremo está pendiente de confirmación por parte de Transportes. Esto significa que, entre los kilómetros 431 y 444, no se podrá circular por la autovía y los coches volverán a la N-6, como ha ocurrido en tantos puntos de Lugo durante estos últimos meses.

Con el final de la operación retorno y el ocaso del verano y de la presencia de turistas, no se espera que haya muchas aglomeraciones en este tramo estas próximas dos semanas. Sí las hubo en zonas como Becerreá o Baralla durante algún fin de semana este verano, pero de manera puntual. El único escollo podría ser la celebración este fin de semana de la tradicional Romería do Santo Milagre, en O Cebreiro, ya que la circulación pasará por el centro de Pedrafita y podría complicar el acceso a la icónica aldea.

Las últimas fases de las obras anunciadas por Transportes parecían estar claras, pero ahora es una incógnita si se cumplirán los plazos. En principio, hasta el jueves habrá obras entre los kilómetros 455,5 (O Cereixal) a 432 (Pedrafita). Hasta el 21 de septiembre, entre los kilómetros 438,5 (Doncos) a 420 (La Portela de Valcarce, León). El tiempo dirá si el plan continúa vigente o si los lucenses deben esperar más sorpresas.