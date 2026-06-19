Encuentran a una niña de 13 años en un estado de intoxicación en las inmediaciones del río Miño de Lugo

Imagen de archivo del Paseo del Miño de Lugo. Óscar Cela

Una menor de 13 años ha sido encontrada en estado de grave intoxicación en las inmediaciones del río Miño de Lugo. Los agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio fueron comisionados cerca de una zona recreativa en la zona fluvial, tras recibir aviso de que una persona se encontraba tendida en el suelo y parecía encontrarse indispuesta. Al llegar, localizaron a la menor en bañador y con la ropa empapada, siendo acompañada por sus padres una vez localizados.

Según señalan fuentes policiales, la chica presentaba claros síntomas compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas o de algún tipo de sustancia, pues alternaba estados de somnolencia con episodios de euforia, era incapaz de mantener una conversación coherente y mostraba un impulso continuo de vomitar. Explican que al intentar colocarla en posición lateral de seguridad se mostró agresiva.

Dado el estado de hipotermia que podía desarrollar con el pelo mojado y sin ropa de abrigo, se cubrió a la chica con una manta térmica mientras se aguardaba la ambulancia solicitada. Los facultativos decidieron su traslado al Hospital Universitario de Lucus Augusti. Según las primeras investigaciones, la menor no recordaba nada de lo sucedido.

Estados de embriaguez

Por otro lado, agentes del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local de Lugo encontraron a una joven tendida en la vía pública en la calle Clérigos, a la que varias compañeras intentaban ayudar a levantarse sin conseguirlo. Al entrevistarse con ella, explicó que estaba celebrando su graduación y que reconocía haberse excedido con el alcohol. Identificada, y dado que era menor de edad, sus padres fueron avisados de inmediato y se personaron en el lugar, haciéndose cargo de ella.

Entre otros episodios relacionados con el alcohol, los agentes hallaron en el Camiño Real a una mujer profundamente dormida en el acceso a un inmueble con un fuerte olor a alcohol. Fue trasladada al HULA por los servicios sanitarios. En la calle Bispo Basulto, encontraron a un varón tendido en la vía pública que no respondía a estímulos externos y desprendía un intenso olor a alcohol. Fue colocado en posición lateral de seguridad hasta la llegada de la ambulancia, que procedió a su traslado al hospital. En la Avenida de Ramón Ferreiro, localizaron a un joven que había perdido el conocimiento mientras acompañaba a un amigo a una farmacia. El amigo explicó que habían consumido alcohol previamente y que el joven había sufrido un desvanecimiento repentino. Fue trasladado al hospital por posible intoxicación etílica.

Por otra parte, en las inmediaciones de un hotel de la ciudad, fueron alertados de la presencia de un varón desorientado que portaba una pulsera hospitalaria. El personal del 061 que acudió informó de que el hombre había sido atendido horas antes por una caída y que todo apuntaba a que había abandonado el hospital sin recibir el alta. Fue trasladado de nuevo al HULA.