Condenan a cinco años de cárcel a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de una de sus alumnas
LUGO / LA VOZ
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La Audiencia Provincial solamente acredita uno de los cinco delitos que le atribuían las acusaciones particulares y absuelve al docente del CEIP de Albeiros con respecto a las denuncias de otras cuatro menores11 jun 2026 . Actualizado a las 10:15 h.
Uno de los casos más mediáticos de Lugo en los últimos años ya tiene sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo notificó este jueves a las partes que condena al profesor de música del