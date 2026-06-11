Condenan a cinco años de cárcel a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de una de sus alumnas

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Las acusaciones particulares señalaban al profesor como autor de más abusos, pero la Audiencia lo ha rechazado
Las acusaciones particulares señalaban al profesor como autor de más abusos, pero la Audiencia lo ha rechazado Pablo Fernández

La Audiencia Provincial solamente acredita uno de los cinco delitos que le atribuían las acusaciones particulares y absuelve al docente del CEIP de Albeiros con respecto a las denuncias de otras cuatro menores

11 jun 2026 . Actualizado a las 10:15 h.

Uno de los casos más mediáticos de Lugo en los últimos años ya tiene sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo notificó este jueves a las partes que condena al profesor de música del

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete