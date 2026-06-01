Detenido un conductor en Lugo tras huir de la Guardia Civil durante 50 kilómetros, herir a un agente y chocar con una patrulla

Las autoridades arrestaron a un conductor que se dio a la fuga en Monterroso y acabó en Lugo Laura Leiras

La Guardia Civil, en un espectacular operativo que contó con la colaboración de la Policía Local y Nacional de Lugo, ha arrestado a un hombre que huyó a toda velocidad desde la localidad de Monterroso en lo que se considera una intervención relacionada con el tráfico de drogas. De manera preliminar, las autoridades sospechan que el conductor transportaba sustancias ilegales en el vehículo y que pudo lanzar algún tipo de envoltorio a una finca en la rúa das Fontes, donde fue finalmente capturado.

Una patrulla le dio el alto este lunes por la mañana en la localidad de Monterroso durante un control rutinario. De manera sorpresiva, el conductor se dio a la fuga a toda velocidad, embistiendo a uno de los coches y lesionando un agente, que presentaba heridas en una pierna y en un hombro. Fue atendido por los sanitarios, pero sus heridas no revestían una especial gravedad.

Durante 50 kilómetros, el sospechoso huyó a toda velocidad, introduciéndose en la ciudad de Lugo hasta el barrio de la Piringalla. Allí, en la rúa das Fontes, fue interceptado. Las autoridades sospechan que pudo tirar algún tipo de paquete o envoltorio por la ventanilla a una finca, por lo que varios agentes están inspeccionando la zona en busca de sustancias estupefacientes. Además, tenía una orden requisitoria de un juzgado español en vigor, aunque no ha trascendido por qué delitos. Los investigadores trabajan ahora para saber por qué huyó exactamente.

La persecución realizada en la rúa das Fontes generó un amplio despliegue Laura Leiras

Un amplio operativo

Al quedar acorralado en la rúa das Fontes, el furgón que manejaba chocó contra un turismo estacionado. Fue en ese momento cuando la Guardia Civil arrestó al hombre, que no opuso resistencia. Viajaba en un vehículo rotulado con palabras en francés, por lo que se cree que pudo viajar desde el extranjero. Es de origen marroquí. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Judicial, patrullas de varios puestos y de Seguridad Ciudadana, todo con el apoyo de la Policía Local y de la Nacional. Algunos agentes incluso llevaban fusiles como medida de prevención, esperando una posible reacción violenta del arrestado que finalmente no se dio. Aun así, se ejecutaron disparos al aire de forma disuasoria. Todo, muy cerca de la escuela infantil María Wonenburger, donde muchos niños se encontraban en clase en ese momento.

Pasadas las 12.15 horas, las autoridades abandonaron el lugar. Por el momento, la investigación está en marcha y quedan todavía detalles por conocer. El detenido fue trasladado a un centro sanitario para un chequeo médico y posteriormente irá a los calabozos de la Comandancia de Lugo. El suceso creó una enorme expectación en la zona.