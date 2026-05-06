María Reigosa confirma que apoyará la moción de censura de Lugo: «Confío no proxecto que lidera Elena Candia»
La concejala exsocialista emitió un comunicado en el que explica que ha tomado la decisión «desde a reflexión e desde a convicción sincera de que Lugo necesita recuperar a estabilidade»06 may 2026 . Actualizado a las 10:38 h.
La concejala exsocialista María Reigosa ha emitido este miércoles un comunicado en el que confirma que apoyará la moción de censura de Lugo que se tratará en el pleno de mañana, 7 de mayo. «Votarei a favor da moción de censura que permitirá abrir unha nova etapa no Concello de Lugo», ha afirmado de manera rotunda. La concejala está convencida de que «Lugo necesita abrir unha nova etapa baseada no diálogo, na estabilidade, no rigor e nun funcionamento institucional máis serio e transparente». En este sentido, apunta: «Confío na responsabilidade, na capacidade de diálogo e no proxecto que lidera Elena Candia para impulsar ese cambio que Lugo necesita».
La moción de censura, impulsada por el PP, se debatirá en un pleno previsto para mañana jueves, 7 de mayo, a las 12.00 horas. Previsiblemente, llevará al poder a Elena Candia, gracias al voto de los 12 concejales del PP y el de la exsocialista María Reigosa. Con la pérdida del bastón de mando para el socialista Miguel Fernández se acabará el bipartito PSOE-BNG y se producirá un cambio histórico en la política de Lugo.
Reigosa ha explicado que su decisión es fruto de la reflexión: «Tomei esta decisión desde a responsabilidade, desde a reflexión e desde a convicción sincera de que Lugo necesita recuperar estabilidade, confianza institucional e unha forma de gobernar máis útil para a cidadanía. Creo nun Concello centrado en resolver os problemas reais do día a día, en coidar os servizos básicos e en ofrecer un municipio con planificación a medio e longo prazo, con máis futuro e máis oportunidades para todos os lucenses».
La concejala no adscrita recordó cómo empezó su trayectoria en el gobierno municipal, al que se incorporó «co ánimo de sumar». Pero, con el paso del tiempo, «fun comprobando formas de funcionamento, dentro do actual goberno do PSOE e do BNG, coas que non me sentía cómoda nin identificada, dinámicas que considero afastadas da maneira rigorosa e responsable coa que entendo a xestión pública. Os problemas de coordinación interna, as diferenzas arredor de determinados expedientes, facturas con reparos ou responsabilidades administrativas acabaron evidenciando para min algo máis profundo que simples discrepancias políticas ou persoais. Dinme conta de que Lugo necesitaba outra maneira de gobernar: máis organizada, máis transparente e máis centrada en solucionar os problemas dos lucenses». Reigosa incluso afirma que se le pedía avalar y firmar expedientes en los que había dudas desde el punto de vista legal. Añade que gobernar no consiste en trasladar los problemas a otra persona, sino «asumir responsabilidades e afrontar os problemas conforme á legalidade e ao interese público».
La concejala exsocialista insiste en que su implicación en la política municipal nace exclusivamente del «compromiso coa cidade de Lugo» y de su voluntad de aportar su experiencia profesional al servicio de los vecinos. Señala que es funcionaria A1 del Ministerio y que su trayectoria profesional es ajena a la política, una actividad que entiende como una forma de contribuir a mejorar el día a día de los ciudadanos.
Por otra parte, confiesa que «todo o que está pasando estes días» no hace más que reforzarla en la convicción de que está tomando la decisión correcta porque la política debe hacerse «desde o respecto, e non desde a confrontación, a presión e os insultos». Y termina con una reflexión: «A política non pode converterse nun espazo de odio nin de presión persoal contra quen pensa diferente ou toma decisións plenamente lexítimas. E moito menos desde posicións que deberían representar precisamente o respecto, a igualdade e a convivencia democrática».