El BNG afea al PP que incumpla sus estatutos: «Eles mesmos din que o transfuguismo é unha práctica moi grave que non se pode permitir»
Ana Pontón y Rubén Arroxo volvieron a criticar la moción de censura que llevará este jueves a Elena Candia a la Alcaldía de Lugo. Ambos insistieron en que es una práctica «antidemocrática» y que generará «inestabilidade»06 may 2026 . Actualizado a las 11:25 h.
«O certo é que nestes días pódese ver en calquera persoa que pase pola rúa o malestar que está sentindo a xente de Lugo, o malestar que está a sentir ante unha moción de censura anti democrática é totalmente ilexítima». De esta manera resumió este miércoles lo que definió como el sentir general de su ciudad Rubén Arroxo, teniente de alcalde de Lugo, en un acto del BNG en el que estuvo acompañado por la portavoz nacional, Ana Pontón. En esta convocatoria, el concejal nacionalista volvió a insistir en su rechazo a la moción de censura que llevará mañana a Elena Candia a la Alcaldía en detrimento del Bloque y del PSOE, que pasarán a la oposición. Para ello será clave el voto de la edil exsocialista María Reigosa, que este mismo miércoles ratificó sus motivos para cambiar de bando.
Arroxo, durante el acto, repitió la consigna que llevan sosteniendo desde el Gobierno local las últimas semanas: «A legalidade non ten por que ser democrática e neste caso, desde logo, non o está a ser. Estamos a ver cada vez que camiñamos pola rúa a persoas se achegan a nós para dicirnos que realmente isto é un atropelo democrático. Persoas incluso que din que votaron ó Partido Popular e que están totalmente en contra disto que acaba de acontecer, e como consideran que realmente é o maior ataque que se deu á democracia na cidade de Lugo».
El concejal añadió también sus dudas acerca de la «estabilidade» que ha prometido el PP en cuanto coja el mando. «Había moitos proxectos que estaban planificados, moitas cuestións que estaban camiñando para adiante e que agora quedan totalmente nun limbo, que non se sabe o que vai pasar con elas. E esa inestabilidade está a preocupar a moitísima xente, persoas que querían investir na nosa cidade, persoas que querían traballar para a nosa cidade e persoas que tiñan moitos proxectos en mente».
El edil sacó pecho de su gestión al tiempo que mostraba su preocupación por el futuro. «Isto desde logo é negativo para unha cidade coma Lugo, que estaba a avanzar moito, que por primeira vez na súa historia superou os 100.000 habitantes, que estaba a bater récords en cuestións como as visitas turísticas e que dende logo viviu nestes sete anos a súa maior transformación na súa historia».
Pontón: «Están dispostos a todo, até facer unha moción de censura aproveitándose do falecemento de tres persoas»
No se alejó de ese tono la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, que ha visitado Lugo en varias ocasiones desde que se registró la moción de censura. «Estamos a piques de vivir a consolidación desa moción de censura antidemocrática, indecente e ilexítima que nos demostra que o Partido Popular está disposto a todo con tal de facerse polo poder», arrancó la líder nacionalista. «O único que lles importa é o poder polo poder. E están dispostos a todo, até facer unha moción de censura aproveitándose do falecemento de tres persoas», añadió.
«Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga a traidores, e vaillo demostrar nas próximas eleccións municipais, cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que estea ocupando a Alcaldía na cidade de Lugo», insistió Pontón, mirando ya hacia los comicios del 2027. «Porque hai unha pregunta que está moi clara: por que unha moción de censura agora cando falta un ano para as eleccións? Pois eu creo que está moi claro, porque o Partido Popular viu que non lle daban as contas e está utilizando as peores artes que pode haber en política», sentenció.
Pontón quiso destacar también una circunstancia que salió a la luz estos días: «Non lles importa botar por terra o que din os propios estatutos do Partido Popular, que o transfuguismo é unha práctica moi grave que non se pode permitir dentro desa organización».