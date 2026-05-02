El PP estudia presentar una denuncia por las «amenazas» que recibió María Reigosa durante el último pleno en Lugo

María Reigosa, de pie, frente a las decenas de vecinos que irrumpieron en el pleno para protestar contra la moción de censura que ejecutará el PP gracias a su voto Óscar Cela

El tenso pleno del pasado jueves en Lugo podría llegar hasta la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Y es que el Partido Popular está barajando presentar una denuncia por las «amenazas» recibidas por sus concejales y por la edil exsocialista María Reigosa, insultada por el público por haber apoyado la moción de censura que le dará la Alcaldía al PP en detrimento de PSOE y BNG. Desde el Grupo Popular han confirmado que todavía no se ha interpuesto ninguna denuncia, pero que valoran hacerlo en las próximas fechas. Según su versión, los graves insultos dirigidos a sus miembros y a la concejala no adscrita durante el bronco pleno municipal del pasado jueves podrían ser constitutivos de delito. Ellos creen que las grabaciones de la sesión podrían ayudar a identificar a los manifestantes que vejaron a los ediles durante esas protestas. La propia Reigosa, tras ser consultada por La Voz, ha preferido no pronunciarse al respecto.

En el recuerdo perdurará una sesión especialmente tensa, en la que decenas de vecinos accedieron al salón municipal y dedicaron palabras como «Xudas», «traidora», «senvergoña» o «vendida» a María Reigosa y «carroñeiros» a los ediles del PP. Esa fue la manera que algunos tuvieron de expresar el malestar social que sobrevuela Lugo y que generó una convocatoria contraria a la moción de censura justo antes del pleno, organizada por la plataforma Transfuguismo non, democracia si.

Varios de los participantes en esa protesta pasaron al pleno antes de que entrasen los concejales del equipo de gobierno local. Los gritos, silbatos y protestas que los manifestantes lanzaron a los ediles del PP, especialmente a Reigosa, impidieron que la sesión transcurriese con normalidad durante un buen rato, llegando incluso a lanzarle monedas a la concejala no adscrita. Tras varios incidentes, el alcalde, Miguel Fernández, ordenó desalojar la sala.

Reigosa mantuvo desde el principio una actitud impasible, llegando a sonreírle a los asistentes y a hacer una llamada telefónica con las protestas de fondo. Fue un grave insulto llegado desde el fondo de la sala el que la hizo saltar por primera vez, al igual que a los concejales del PP.

Reigosa mandó a López «al paro», según Arroxo

Reigosa, sin embargo, tampoco se libra de la polémica en primera persona. Este viernes, a través de las redes sociales, el teniente de alcalde Rubén Arroxo la acusó de haberse dirigido a la edil Cristina López (BNG) en los siguientes términos: «Ahora, al paro». El nacionalista definió estas palabras como «noxentas», más todavía al asegurar que López ni se había dirigido a ella y que su actitud siempre ha sido de «respecto máximo». Defendió a su compañera, además, indicando que «ten o seu traballo ao que volver logo desta excedencia», para terminar asegurando que «o grado de crispación en Lugo, dende a chegada da señora Candia, cruzou límites descoñecidos ata agora».

La plaza de Litoral

Está por ver si esta crispación llega a la comisaría de manos del PP. No es la primera vez que se amenaza con emprender acciones legales con respecto a este proceso, ya que tanto PSOE como BNG aseguraron el día que Reigosa y PP registraron la moción que seguirán muy de cerca la convocatoria de una plaza que ellos sugieren que podría ser una prebenda para Reigosa. Se trata de una convocatoria de empleo público en el servicio de Litoral en Lugo, una jugosa posición para la que se exigen unos requisitos con los que cumple a la perfección la edil tránsfuga y que se publicó justo el día que pactaron la moción. Para el BNG y el PSOE, esta circunstancia podría suponer un delito en caso de probarse que se convocó esa plaza como compensación para la exsocialista. Ella, en una rueda de prensa, aseguró que no se presentaría, pero no se ha vuelto a saber más de esta plaza.