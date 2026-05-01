Reproches entre PP y Gobierno de Lugo tras el bronco pleno previo a la moción de censura

1/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita LAURA LEIRAS 2/12 Cargos del PSOE, en la inauguración de la figura Laura Leiras 3/12 Elena Candia trasladó su cariño al marido de la difunta regidora. Laura Leiras 4/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita LAURA LEIRAS 5/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita LAURA LEIRAS 6/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita LAURA LEIRAS 7/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita Laura Leiras 8/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita Laura Leiras 9/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita Laura Leiras 10/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita Laura Leiras 11/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita Laura Leiras 12/12 Familiares y seres queridos de Paula Alvarellos participaron en la cita Laura Leiras

El clima de tensión política que sobrevuela Lugo no lo calma ni un día festivo. Tanto las fuerzas políticas que gobiernan actualmente la ciudad —PSOE y BNG— como la que lo hará a partir del 7 de mayo —el PP— se pronunciaron este viernes con respecto al bronco pleno celebrado el jueves en el consistorio lucense. Los insultos hacia los populares y hacia María Reigosa, la edil exsocialista que apoyará a Elena Candia en la inminente moción de censura, solamente pararon cuando el regidor, Miguel Fernández, ordenó desalojar del salón de plenos a los cerca de 40 vecinos que increparon a la concejala tránsfuga y a los miembros del grupo popular. Este viernes, todos se acordaron de lo ocurrido. Desde distintos puntos, las palabras de José Ramón Gómez Besteiro, Ana Pontón y Paula Prado sirvieron como prórroga de un pleno que quedará para la historia de Lugo.

El secretario general de los socialistas afirmó desde la manifestación del Día del Trabajador de A Coruña que «houbo unha expresión espontánea da ciudadanía de repulsa contra esa moción de censura» y que «curiosamente, os que pretenden entrar pola porta de atrás, saíron pola porta de atrás do Concello». Para él, lo sucedido en Lugo tiene una carga simbólica evidente: «Esa imaxe o di todo», insistió, en alusión a la salida de los concejales por la parte trasera del consistorio tras el pleno.

Pontón, desde la convocatoria de la CIG en Lugo, afirmó que «o PP está comprando vontades» y que «están empregando recursos públicos para unha moción indecente». La líder del Bloque explicó también que su intención es «defender que os veciños de Lugo son os que teñen que escoller ó seu alcalde ou alcaldesa, e non os pactos escuros con transfuguismo, que representan un ataque directo á democracia».

En Muimenta, en donde asistió a la Festa da Filloa junto con otros cargos de su partido y con representantes de otras instituciones, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acusó al PSOE y al BNG de haber cruzado «a liña vermella». La popular censuró a socialistas y a nacionalistas por comportarse movidos por el «odio», y también los acusó de aplicar un criterio diferente si la moción de censura favorece el acceso al PSOE al poder o lo aparta de un gobierno. Como en otros mensajes lanzados por populares en los últimos días, Prado presentó la moción como «un impulso» para Lugo y una oportunidad para un gobierno local mejor que el actual.

Recuerdo a Paula Alvarellos

Solamente hubo un momento en el que todos los partidos firmaron un «alto al fuego». Ese fue la inauguración de la escultura de la alcaldesa Paula Alvarellos, fallecida hace poco más de un año. En esta cita participaron tanto integrantes del Gobierno local como de la oposición y, con un respecto ejemplar, recordaron la figura de la regidora. Además del descubrimiento de la escultura, hubo discursos y la lectura de un poema escrito por José Mato, primo de la regidora. El marido de Alvarellos tuvo unas palabras de agradecimiento para el Concello e incluso se dirigió hacia el PP para pedirles que mantengan esta escultura en el futuro. No faltaron tampoco los recuerdos para Olga López y Pablo Permuy, los otros dos miembros de la corporación fallecidos en esta negra legislatura.