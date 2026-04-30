Paula Prado en Lugo: «A moción de censura é de impulso da cidade e só vemos odio e crispación desde o PSOE e o BNG»

Paula Prado y Elena Candia comparecieron este mediodía en Lugo Pedro Eliseo Agrelo Trigo | EFE

A pocas horas de que comience un pleno ordinario en el Concello de Lugo, el último antes de que se celebre el de la moción de censura, el 7 de mayo, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, acudió a la capital lucense a arropar al grupo municipal y a lanzar dos mensajes. Por un lado, destacó que la moción de censura era necesaria «polo desgoberno que vive a cidade», y por otra parte, señaló que existe «crispación e odio», aludiendo a la manifestación convocada para las 16.30 delante del Concello o que la CIG trasladase su manifestación principal del 1 de mayo a la ciudad de Lugo.

«Moitas persoas paraban a Elena pola rúa para felicitala e danlle moitos ánimos, porque a xente de Lugo é consciente de que se trata dunha moción de impulso, con 45 medidas que só pensan en resolver os problemas dos lucenses», señaló Prado, antes de mantener una reunión de trabajo con los 12 concejales del PP de Lugo. La dirigente del PPdeG señaló que el gobierno local «está paralizado e, se presenta esta moción e a resposta é odio, insultos e descalificacións, porque non escoitei aos membros do goberno explicar por que non era boa e que fixeron eles ben nestes tres anos».

La dirigente del PPdeG apuntó que acudía a Lugo para mostrar el apoyo del partido a los concejales lucenses, en un momento, insistió, «onde só hai crispación». Apuntó varios hechos para defender esta tesis, como que la CIG haya trasladado su manifestación central del 1 de Mayo a Lugo: «O brazo do BNG traena aquí, que casualidade. A CIG non pon os intereses dos traballadores por diante, veñen a Lugo a facer ruído e xerar crispación e confrontación. Que deixen esa escalada de odio intentando insertalo na sociedade, cando a xente está tranquila e apoia a moción».

Luego se refirió a los ataques que sufre la plataforma vecinal lucense que apoya la moción de censura y descalificó la plataforma que se opone, «liderada por un señor que ten un contrato co concello, ao igual que a súa muller, coa parte do BNG, esa que goberna para os amigos. Todo isto vaise acabar en Lugo, porque haberá un goberno que mire polos intereses de todos os lucenses».

Por su parte, Elena Candia comenzó su comparecencia apuntando que se había cambiado el horario del pleno de esta tarde (a las 17.00 horas, cuando habitualmente son a las 10.00 horas, pero el Concello aludió a actos por la mañana relacionados con la presentación de la Guardia Real) para así favorecer a la manifestación programada media horas antes. «Teñen a todos os asesores para intentar mobilizar á xente», dijo Candia.

Ya a nivel político, insistió en que el PP ganó las elecciones municipales del 2023 con 12 concejales, «quedando a moi poucos votos da maioría absoluta, e nese momento aceptamos, desde o respecto institucional e a normalidade democrática, o pacto entre PSOE e BNG». Por ello, indicó que «agora, cando existe a posibilidade de conformar unha maioría alternativa, entendemos que temos a obriga de intentalo. Facelo é un exercicio de responsabilidade, plenamente lexítimo e pensado no interese xeral da cidade».

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La candidata a convertirse en alcaldesa el 7 de mayo indicó que, durante estos tres años en la oposición, su grupo ha hecho «un traballo serio, construtivo e útil, intentando en moitas ocasións ser parte da solución aos problemas de Lugo», y volvió a recordar que «nun contexto complexo no que se produciu a chegada do actual alcalde, ofrecémoslle diálogo, estabilidade e acordos en asuntos importantes para a cidade. Esa man tendida foi ignorada».

La presidenta del PP de Lugo afirmó que «agora o que toca é abrir unha nova etapa desde a moderación, a serenidade e a vontade de gobernar para todos. Lugo necesita menos confrontación e máis entendemento, e por iso tamén pedimos ás forzas do actual goberno que abandonen os discursos de odio e crispación».