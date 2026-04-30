Incidentes en el pleno de Lugo: lanzan monedas a Reigosa, el alcalde pide a la policía que la proteja y se suspende temporalmente la sesión

ÓSCAR CELA

Pleno bronco en el Concello de Lugo. El ambiente ya venía caldeado tras la manifestación convocada antes de la sesión por la plataforma «Transfuguismo non, democracia si», a la que acudieron más de mil personas, pero las protestas se extendieron al interior del consistorio. Varias decenas de ciudadanos accedieron al salón de plenos y lograron interrumpir la sesión durante unos cinco minutos. Fuertes insultos hacia la exconcejala socialista María Reigosa, con lanzamiento de monedas incluido, fueron el punto álgido de un inicio de pleno tensísimo. La Policía Local tuvo que actuar y desalojar la sala para que se pudiera retomar el acto.

La convocatoria previa al pleno fue relativamente tranquila. Las proclamas contra la moción de censura que hará efectivo el próximo 7 de mayo el cambio en la Alcaldía en favor del PP protagonizaban la concentración, además de menciones a María Reigosa, la edil tránsfuga clave en la votación. Cuando llegaron las cinco de la tarde, decenas de vecinos pasaron al salón de plenos, donde estalló la tensión. Primero, accedieron los ediles del PP, acompañados por Reigosa. Durante un largo rato, los presentes se dirigieron a los concejales con insultos y calificativos relativos a su papel en la moción. Sobre todo, hacia la no adscrita: «Tránsfuga», «senvergoña», «traidora», «carroñeros» y otros adjetivos reventaban los oídos de los presentes junto al ruido de los silbatos. Incluso se oían las protestas de los manifestantes que se habían quedado fuera del Concello.

1/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 2/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 3/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 4/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 5/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 6/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 7/10 El alcalde ordenó desalojar la sala para continuar con el pleno Óscar Cela 8/10 La manifestación convocada por la plataforma «Transfuguismo non, democracia si» reunió a cerca de mil personas en la Praza Maior Óscar Cela 9/10 Óscar Cela 10/10 Óscar Cela Las imágenes del último pleno antes de la moción de censura de Lugo Óscar Cela

Los insultos más graves se dieron cuando los integrantes del gobierno local —que entraron entre aplausos y vítores— ya estaban en sus asientos. Uno de los integrantes del público se dirigió a Reigosa a gritos, en unos términos que escandalizaron a los concejales del PP e incluso provocaron que varios de los manifestantes pidieran mesura. Miguel Fernández, el alcalde, tuvo que poner calma e incluso pedir a la Policía Local que protegiese a la exsocialista, ya que alguien de la bancada le había tirado unas monedas.

La tensión estaba por las nubes y el pleno no podía empezar. Tras unos minutos en los que el regidor amenazó con vaciar la sala, arrancó la sesión. Integrantes de la plataforma vecinal Lucus Augusti se mantuvieron de pie, exhibiendo una pancarta que se refería a Reigosa como una «Judas vendeuse por 30 moedas». Otros permanecían en sus asientos, pero la situación se volvió de nuevo insoportable cuando Elena Candia, portavoz del PP, tomó la palabra. De nuevo, insultos, gritos, silbatos y mucho ruido. Para intentar ganar algo de tranquilidad, Reigosa, en su turno, pidió cerrar las ventanas del salón y ahogar algo ese clamor del exterior. Esta solicitud enervó a los presentes, que ya habían empezado a pitar, y la hostilidad volvió a crecer. Tanto, que Miguel Fernández ordenó desalojar la sala. Esto no frenó la escalada, sino que la hizo aumentar todavía más. Gritos y más gritos. Finalmente, el público abandonó el salón y el pleno pudo continuar. No sin complicaciones, ya que, cada vez que hablaba alguien del PP, el ruido era elevado. Incluso entre ellos se ponían trabas, ya que en cada intervención se lanzaban reclamaciones relativas a la moción unos a otros.

Esta sesión es el preámbulo de lo que puede ocurrir el 7 de mayo. Ese día, Reigosa votará con los doce ediles del PP para desbancar a Fernández de la Alcaldía y que Candia coja su sitio a solo 13 meses de las elecciones. Parece difícil pensar que la tensión se rebaje de aquí a una semana, o incluso de aquí a un año.