PSOE y BNG, ante la moción de censura en Lugo: «É un golpe de estado municipal, un escándalo democrático e unha infamia»
Tanto Ana Pontón como Rubén Arroxo y Ana Abelleira mostraron su rechazo al acuerdo entre el PP y la concejala tránsfuga María Reigosa para promover un cambio de gobierno22 abr 2026 . Actualizado a las 13:40 h.
La moción de censura que dará un vuelco al gobierno local en Lugo es inminente. El PP ya ha registrado la petición en el Concello y las protagonistas del movimiento, Elena Candia y María Reigosa, darán una rueda de prensa este miércoles al mediodía. La premura sorprendió a los dos partidos que aún mantienen el poder en el municipio, PSOE y BNG, mientras sus representantes se pronunciaban en dos convocatorias contra esta posibilidad y poco antes de materializarse lo que ya era un secreto a voces. Por una parte, Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque. Por otra, Ana González Abelleira, portavoz del PSOE lucense. En ambas estuvo presente Rubén Arroxo, teniente de alcalde. Mientras Candia cerraba los últimos flecos de la moción con la concejala María Reigosa, los representantes de los partidos que pronto pasarán a la oposición coincidían en considerar este movimiento como «unha infamia», un «golpe de estado municipal» y «unha vergoña».
La primera en comparecer este miércoles fue Ana Pontón. Lo hizo acompañada por cargos y simpatizantes del Bloque, frente al consistorio lucense. Tras mostrar su apoyo público a sus compañeros, y también a los miembros del PSOE, la portavoz nacional definió esta moción de censura como «unha vergoña democrática, indecente e propia de xente sen escrúpulos». Desde su punto de vista, esta iniciativa «demostra que ó Partido Popular, a Alfonso Rueda e a Elena Candia non lles importa Lugo, o único que lles importa son os seus intereses políticos». Pontón se preguntó «cal é a mensaxe que lle está mandando Rueda e o Partido Popular aos veciños e ás veciñas de Lugo?», y respondiéndose a sí misma, afirmó que «que o seu voto non vale nada, que as vontades que expresaron nas urnas pódense torcer en pactos escuros nos despachos».
Sospechas sobre una plaza convocada por la Xunta cuyos requisitos son similares al currículum de Reigosa
Pontón utilizó en varias ocasiones este adjetivo, «escuro», para referirse a la polémica plaza de jefatura en el Servizo do Litoral de Lugo convocada por la Xunta este martes y que, según PSOE y BNG, podría haber sido publicada como contraprestación para María Reigosa, ya que su perfil se adecúa a la perfección a los requisitos necesarios para presentarse a ella. «Imos facer un seguemento desta praza, porque, se se confirma que se convocou a dedo para a concelleira tránsfuga, é un escándalo democrático dunha envergadura que non se recorda na cidade», explicó Pontón, que añadió que «non só sería algo politicamente reprobable, senón unha ilegalidade manifesta». Finalmente, la dirigente nacionalista advirtió directamente al PP de que «esta degradación política vaille pasar factura».
Arroxo no quiso quedarse atrás y acusó directamente al Partido Popular de «comprar vontades políticas» utilizando esta plaza en Litoral. Para él, esta moción es «un golpe de estado municipal, levado a cabo despois de tres mortes e usando a unha tránsfuga que, ademais, está a aceptar unhas supostas prebendas que poderían constituír diversos delitos». El teniente de alcalde no se mostró sorprendido por estas presuntas estrategias, ya que dijo estar acostumbrado. «Son as artimañas do PP e da señora Candia. Dixemos moitas veces que ela só veu a Lugo a crispar, única e exclusivamente pola súa carreira política persoal. Agora, utiliza Lugo como unha zona de paso. Sabe que esta operación vai destrozar o seu partido, porque sabe que ata dentro da súa organización hai moita xente en contra desta moción, pero dalle igual, porque logo ela marchará e seguirá coa súa carreira», sentenció. Arroxo, además de la polémica plaza convocada el martes, deslizó que «podería haber máis estratexias espúreas que nos están chegando estes días», avanzando que «nos próximos días poderemos contar máis sobre iso».
Unos minutos después, Arroxo compareció en el Concello junto a Ana González Abelleira, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Lugo. En esta reunión, además de repasar los acuerdos tomados en la Xunta de Goberno Local, ambos expresaron su parecer sobre la presentación de la moción de censura, un dato que ambos conocieron durante la rueda de prensa. «O sentir, non soamente meu, senón en xeral de todas aquelas persoas que falaron con nós, é de indignación. É mercadear co Concello. E a convocatoria da praza é unha torpeza manifesta, que evidencia que é xogar cos intereses dos lucenses e cambialos polos propios», argumentó Abelleira.
La concejala, en el turno de preguntas, afirmó que no habían mantenido conversaciones con María Reigosa durante las últimas semanas. «Cunha persoa que necesita dunha acta notarial para cumprir a súa palabra eu non quero ter nada que ver. Aínda que, visto que tamén firmou unhas promesas cando entrou como concelleira, agora unha firma tampouco vale para moito. Iso xa indica o tipo de persoa que é», cerró.
Para terminar la rueda de prensa, Arroxo avanzó que este viernes habrá una manifestación frente al Concello de Lugo contra la moción de censura, además de otra convocada para este mismo miércoles. «Estamos a ver a maior indignación cidadá que recordo. E o venres haberá miles de persoas na Praza Maior berrando contra esta auténtica infamia. A resposta social vai ser masiva e vainos facer estar orgullosos de Lugo», aseguró.