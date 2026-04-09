Renfe suspende la circulación de trenes de Lugo a Ourense del 22 al 26 de abril por las obras en la línea ferroviaria

Un Alvia de Lugo a Madrid saliendo este lunes 6 de abril por el viaducto de A Chanca LAURA LEIRAS

Renfe ha anunciado una modificación temporal en sus servicios ferroviarios en Lugo para la última semana de abril. Debido a los trabajos de modernización y mejora que el ADIF llevará a cabo en el tramo comprendido entre Lugo ciudad y Monforte de Lemos, la circulación de trenes quedará suspendida en dicho trayecto entre los días 22 y 26 de abril de 2026. Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe ha diseñado un plan alternativo de transporte por carretera que dará cobertura a un total de 40 servicios afectados durante los cinco días que durarán las obras.

La modernización de la línea entre Lugo ciudad y Monforte de Lemos entra en sus meses finales. Los trabajos que se llevarán a cabo son de diferente naturaleza, y van desde la finalización de las instalaciones de electrificación, a tareas en la ampliación de la variante de A Pobra de San Xiao, las mejoras en cierres y trincheras, o la adecuación final de diferentes tipos de infraestructuras

Los trabajos técnicos se vienen realizando desde hace años, incluso con actuaciones por las noches (lo que ha obligado en los últimos meses a que los dos últimos servicios del día se hagan por carretera), pero ahora, durante esos cinco días de abril, se necesitan llevar a cabo obras que son incompatibles con el paso de trenes, lo que obliga a realizar transbordos en los trayectos que conectan Ourense, Monforte de Lemos, Lugo y A Coruña.

Los servicios de Media Distancia afectados y sus respectivos planes de transporte son los siguientes:

Trayecto A Coruña - Ourense (7:05h): Transbordo por carretera entre Rábade y Ourense.

Trayecto Ourense - A Coruña (19:50h): Transbordo por carretera entre Ourense y Rábade.

Trayecto Monforte de Lemos - A Coruña (7:30h): Transbordo por carretera entre Monforte y Rábade.

Trayecto A Coruña - Monforte de Lemos (19:35h): Transbordo por carretera entre Rábade y Monforte.

Trayecto Ourense - Lugo (12:32h): Transbordo por carretera íntegro entre ambas ciudades.

Trayecto Lugo - Ourense (14:41h): Transbordo por carretera íntegro entre ambas ciudades.

Los servicios Intercity entre Ourense y Lugo mantendrán su operativa actual, que ya se realiza por carretera debido a las obras de mejora simultáneas en la propia estación lucense.

Por su parte, sobre el impacto en el Alvia Lugo-Madrid también sufrirá variaciones significativas:

Madrid - Lugo (13:20h): Los pasajeros deberán realizar transbordo por carretera entre las estaciones de Monforte de Lemos, Sarria y Lugo.

Lugo - Madrid (11:15h): El servicio adelantará su salida a las 10:55h. Los viajeros realizarán el trayecto por carretera entre Lugo, Sarria y Monforte de Lemos, donde retomarán el viaje en tren hacia Madrid.

Información útil para el viajero

Renfe ha confirmado que los clientes que posean billetes para los servicios afectados podrán realizar cambios o anulaciones sin coste alguno. La compañía recuerda que, por normativa de seguridad y logística, no se permite el transporte de animales de compañía en los trayectos que se realicen por carretera.

Los usuarios pueden consultar todos los horarios detallados y adquirir sus billetes a través de los canales habituales: la web oficial (www.renfe.com), la App Renfe, máquinas de autoventa (en Lugo y en Monforte no hay), taquillas de las estaciones o llamando al teléfono 912 320 320