Muere Erundina López, madre del exministro José Blanco

El exministro José Blanco, en una imagen de archivo. Rodrigo Jiménez | EFE

La madre del exministro José Blanco, Erundina López Pardo, falleció este miércoles a los 92 años en Lugo, donde residía. La mujer había formado su familia en el municipio lucense de Palas de Rei, en el que nació el político socialista.

López Pardo, viuda, será velada este jueves 9 de abril en el tanatorio Velatorios Lucenses, ubicado en As Arieiras, en Lugo. El funeral en su memoria se celebrará al día siguiente a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de Ferreira, en Palas de Rei, lugar en el que creció el exministro José Blanco.

Blanco fue ministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2009 y el 2011. Ha ejercido además como diputado, secretario de organización del PSOE y senador por Lugo. Fue además eurodiputado. Dirige la consultora Acento, que él mismo fundó en el 2019.

Estos últimos días han sido especialmente duros para la familia socialista lucense. La semana pasada fallecían la madre de José Ramón Gómez Besteiro, María Josefa Besteiro; y la de la Isabel Pardo de Vera (secretaria de Estado de Transportes y expresidenta del ADIF) Ana Luísa Posada. El pasado lunes fallecía también la concejala socialista de Lugo Olga López Racamonde.