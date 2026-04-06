Fallece Olga López Racamonde, concejala de Benestar Social de Lugo

La concejala de Lugo Olga López Racamonde

El Concello de Lugo vuelve a estar de luto. La concejala de Benestar Social, Olga López Racamonde, acaba de fallecer en la tarde de este 6 de abril, después de estar dos meses ingresada en el HULA y tras no poder superar el cáncer de mama que se le diagnosticó en julio del 2022. El fallecimiento de la concejala vuelve a ser un duro golpe en las filas del grupo socialista, que lidera Miguel Fernández, ya que perdió hace 13 meses a la alcaldesa Paula Alvarellos y a finales de septiembre del pasado año al edil Pablo Permuy.

Olga López Racamonde, nacida en Lugo en 1970, era matrona de profesión y profesora de la Escola de Enfermería de Lugo. Accedió a la corporación local tras las elecciones del 2019, cuando Lara Méndez la incluyó en la lista del PSOE. Asumió la cartera de los servicios sociales. Pero en julio del 2022, como explicó después en redes sociales y en una entrevista a La Voz de Galicia con Lorena García Calvo, «o mundo véuseme enriba». Se le diagnosticó un cáncer de mama en un estado avanzado y con metástasis.

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Pudo compaginar su trabajo en el Concello de Lugo con los tratamientos que fue recibiendo contra el cáncer, incluida una operación. Lara Méndez volvió a contar con ella para la lista electoral del 2023, como reconocimiento a su trabajo y dedicación dentro del grupo socialista y en el gobierno. Y ella, que comenzó a encontrase mejor tras la buena respuesta de los tratamientos, aceptó el reto, además de contar con el apoyo de su marido y su hijo.

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En este mandato, donde tuvo que sufrir acusaciones de posible acoso laboral contra trabajadoras sociales, aunque al final todo quedó en nada, vivió de cerca el fallecimiento tanto de Alvarellos como de Permuy. Los tres socialistas tenían un objetivo común, como explicaba López Racamonde: «A defensa absoluta da sanidade e dos servizos públicos».

Olga López Racamonde, cofundadora de la asociación Bico de Leite, llevaba dos meses ingresada en el HULA. Incluso, llegó a acudir a un pleno municipal para no dejar a sus compañeros de grupo tirados y antes posibles pérdidas de votaciones, aunque desde el PP siempre manifestaron que no se aprovecharían de su ausencia. Al último pleno, donde se aprobaron los presupuestos, ya no pudo acudir.

Ahora, el grupo socialista debe afrontar un nuevo duelo y la lista electoral deberá correr un puesto, como ya hiciese con la entrada de Ángeles Novo, tras la marcha de Lara Méndez al Parlamento; Waldir Sinisterra, tras la muerte de Alvarellos; y María Reigosa, tras el fallecimiento de Permuy. Aunque en el caso de Reigosa, hace unos días hizo efectiva su marcha del grupo socialista.

El Concello de Lugo ya ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de la concejala de Benestar Social.