El alcalde de Lugo se aferra a la normalidad pese a quedar el gobierno en minoría
LUGO / LA VOZ
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Su socio del BNG acusa a la nueva concejala no adscrita de populismo y el PP habla de «crise sen precedentes»24 mar 2026 . Actualizado a las 18:08 h.
El Concello de Lugo lleva todo el mandato de sobresalto en sobresalto. El último, limitado afortunadamente al ámbito político, es el protagonizado por la exconcejala socialista María Reigosa, que con su decisión de pasar a