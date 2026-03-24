El alcalde de Lugo se aferra a la normalidad pese a quedar el gobierno en minoría

De izquierda a derecha: el alcalde de Lugo (PSOE), Miguel Fernández; el teniente de alcalde (BNG), Rubén Arroxo; la líder del PP de Lugo, Elena Candia y la concejala no adscrita María Reigosa

El Concello de Lugo lleva todo el mandato de sobresalto en sobresalto. El último, limitado afortunadamente al ámbito político, es el protagonizado por la exconcejala socialista María Reigosa, que con su decisión de pasar a