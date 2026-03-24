El alcalde de Lugo se aferra a la normalidad pese a quedar el gobierno en minoría

Lorena García Calvo
lorena garcía calvo LUGO / LA VOZ

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De izquierda a derecha: el alcalde de Lugo (PSOE), Miguel Fernández; el teniente de alcalde (BNG), Rubén Arroxo; la líder del PP de Lugo, Elena Candia y la concejala no adscrita María Reigosa
De izquierda a derecha: el alcalde de Lugo (PSOE), Miguel Fernández; el teniente de alcalde (BNG), Rubén Arroxo; la líder del PP de Lugo, Elena Candia y la concejala no adscrita María Reigosa

Su socio del BNG acusa a la nueva concejala no adscrita de populismo y el PP habla de «crise sen precedentes»

24 mar 2026 . Actualizado a las 18:08 h.

El Concello de Lugo lleva todo el mandato de sobresalto en sobresalto. El último, limitado afortunadamente al ámbito político, es el protagonizado por la exconcejala socialista María Reigosa, que con su decisión de pasar a

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