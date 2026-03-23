Los lucenses podrán llegar a Madrid en tren a las 10 de la mañana

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, recibió este lunes al Presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia Laura LEIRAS

Lugo contará con un servicio ferroviario más madrugador que permitirá llegar a Madrid a las 10.13 horas. A partir del 20 de mayo el primer tren que partirá de la ciudad amurallada rumbo a la capital de España lo hará a las 5.18 horas, y hará parada en A Gudiña a las 7.44, lo que permitirá a los viajeros estar en destino alrededor de las 10 de la mañana.

Según explicaron el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ese tren Alvia (que reemplazará al que ahora sale a las 11 de la mañana) dará dos opciones, o seguir directo hasta Madrid y llegar a las 10.13 horas o hacer transbordo en Ourense para coger el Ave y llegar a las 9.42, es decir, media hora antes.

El cambio de frecuencias se aplicará desde el 20 de mayo y supone un avance en servicios ferroviarios, puesto que, hasta ahora, desde la ciudad de Lugo no se podía llegar a Madrid antes del mediodía. Tras la reordenación de los horarios, se podrá estar en Madrid cuatro horas más de lo que se puede en la actualidad si se quiere volver en el mismo día.

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El servicio matinal de las 5.18 mantendrá las paradas habituales con nuevos horarios: parará en Sarria a las 5.44, en Monforte a las 6.10, en Ourense a las 6.52 y en A Gudiña a las 7.44. Esta parada también se recupera para atender también la demanda ciudadana.

En cuanto a la vuelta, no habrá cambios y el último tren con destino a Lugo saldrá de Madrid poco después de las 6 de la tarde, como hasta ahora, para llegar poco antes de las 11 de la noche. Explicó el presidente de Renfe que se había valorado retrasar la frecuencia pero que se comprobó que el actual es el horario que mejor se adapta a los ciclos laborales. En todo caso, seguirá monitorizándose por si hubiese que hacer algún ajuste. En ese sentido, el alcalde lucense añadió que se había constatado que los lucenses preferían estar de vuelta en la ciudad sobre las 11 de la noche y no sobre las 12.

Cómo es y cómo será

En la actualidad, si un viajero quiere ir de Lugo a Madrid un día laboral (pongamos el 30 de marzo), puede escoger entre viajar a las 8.55, a las 11.15, a las 14.41 o a las 18.30 horas. A partir del día 20, la frecuencia de las 11.15 pasa a las 5.18. En cuanto a la vuelta, el tren más madrugador es el de las 10.04, el siguiente es a las 13.20, luego a las 17.10 y el último del día es el de las 18.06. Estos horarios, se mantienen. Con los cambios programados por Renfe, a partir del 20 de mayo la máxima ventana que se podrá estar en Madrid viajando en el mismo día será partiendo a las 5.18 de Lugo y regresando a las 18.06. Si se resta el tiempo de viaje, son son ocho horas.

La conexión con Ourense

Una vez que entre en vigor el nuevo horario, una de las derivadas de las nuevas frecuencias es que Lugo se queda sin esa conexión con Madrid de las 11 de la mañana que, a la vez, funcionaba como nudo con Ourense, por lo que para ir de la ciudad amurallada a la de las Burgas o se va a las 5 o a las 8 de la mañana, o habrá que esperar a las dos de la tarde.

El presidente de Renfe explicó que, efectivamente, no quedará ningún servicio con Ourense a media mañana, pero lo circunscribió a algo normal, ya que esa sería una hora valle, es decir, de escasa demanda. «Hemos analizado los datos, los nuestros y los del Ministerio vía telefonía móvil, y vimos que estos son los que más se ajustan al día día, hemos ajustado los servicios a la hora punta. Como en toda oferta, hay horas valle, pero ahora creemos que está bien ajustado». En todo caso, añadió, seguirán monitorizando el servicio por si observan que hay que hacer algún otro cambio.

El cambio de horario que Renfe presentó en Lugo este lunes responde a una demanda ciudadana y a varias reuniones técnicas del operador con técnicos municipales. Reseñó Heredia que los cambios en los horarios son muy complejos de ajustar pero que se había conseguido, y fue el regidor lucense el que subrayó que «hoxe é un día importante para Lugo, porque damos resposta a unha demanda histórica da cidade: poder contar cunha conexión útil a primeira hora con Madrid».

Más cambios en el alta velocidad en Galicia

Más allá del cambio de frecuencia en el servicio Lugo-Madrid, Renfe reorganizará también otros servicios ferroviarios entre la comunidad y la capital de España. El Ave de primera hora desde Vigo adelantará su salida a las 5.50 de la mañana e incorpora una parada en Santiago.

En cuanto al regreso, el Ave Madrid-Vigo pasa a salir a las 8.25, mientras que el Avlo adelanta su salida a las 6.55 con destino A Coruña. Se mantienen las paradas, por lo que se podrá llegar a primera hora a estaciones como Zamora, Sanabria o A Gudiña. Además, el Ave de la tarde Madrid-Vigo también se adelanta a las 15:32 horas.

Recordó el presidente de Renfe que el 9 de junio Renfe supuso una reordenación en Galicia que se ha traducido en un aumento de los servicios comerciales que alcanzó el 26 % y que se ha traducido en un aumento de viajeros del 40 %. «Por primera vez en la historia de todo el conjunto del territorio de Galicia el reparto modal entre tren y avión se ha vuelto favorable al tren. Estamos consiguiendo que haya más viajeros del tren de los que hay en avión», dijo Heredia. El responsable de Renfe trasladó esas cifras al ámbito medioambiental y también a la comodidad.