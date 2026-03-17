Las psicólogas, sobre el presunto caso de abusos en el colegio de Lugo: «Puido haber contaminación grupal, pero o relato dunha das nenas foi moi amplo e de calidade»

En el juicio participan solamente dos hombres, el abogado defensor y su cliente. El resto (la procuradora de la defensa, la fiscal, las tres acusaciones particulares y las tres magistradas del tribunal) son mujeres Laura Leiras

La segunda jornada del juicio que trata de arrojar luz sobre el caso de presuntos abusos en el CEIP de Albeiros, en Lugo, giró en torno a las declaraciones de dos periciales médicas contrapuestas. La primera, propuesta por la Fiscalía, en la que dos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) valoraron que solo una de las diez niñas que en un principio eran susceptibles de haber sufrido tocamientos por parte del profesor de Música y Danza presentaban un relato «creíble» legalmente. La segunda, de una especialista privada contratada por una de las acusaciones particulares, que realizó un contrainforme en el que criticaba la metodología de las psicólogas del Imelga y afirmaba que al menos tres de las niñas presentaban testimonios susceptibles de haber sido víctimas de abusos. Estas dos intervenciones, sumadas a las de otro forense y dos docentes (más breves), conformaron la sesión, muy relevante en el aspecto técnico y que ayudó a consolidar las posturas de cada una de las partes. Solamente queda la fase final del juicio, la exposición de los informes, que se pospuso para el miércoles por falta de tiempo.

En la vista oral de este martes, se retomó el juicio tras una primera jornada de duros interrogatorios contra el acusado, profesor del CEIP de Albeiros. Se enfrenta a entre 6 y 30 años de prisión, dependiendo de la petición, siendo la primera la de la fiscal y la segunda la de las acusaciones particulares, ejercidas por tres abogadas. Se le atribuye el haber sometido a tocamientos inapropiados a entre una y cinco alumnas durante sus clases. Fue detenido en mayo del 2024 tras las quejas de varios padres al desvelarse el contenido de una nota que varias escolares le entregaron a una profesora, en la que relataban que el docente les metía la mano por debajo de la ropa y las sentaba en su regazo, entre otros comportamientos. Ahora, él se sienta en el banquillo defendiendo su inocencia, como ha hecho desde el inicio del proceso.

Las psicólogas del Imelga destacaron el testimonio de la principal denunciante

Este martes no tuvo que pronunciar ni una palabra. La sesión estuvo principalmente dedicada a las forenses. Las primeras en intervenir fueron las psicólogas del Imelga, un organismo público y, por ende, peritos imparciales. En su turno de palabra, contestaron durante cerca de dos horas a las preguntas de todas las partes con una seriedad y una precisión que evidenciaban su preparación y su experiencia. Nada más empezar, ratificaron su informe, en el que se plasman las pruebas preconstituidas que hicieron con 16 menores, diez de ellas niñas, que se creía que podrían haber sufrido abusos. Finalmente, tras someterlas a dos test diferentes (uno de validez y otro de credibilidad), solamente le dieron veracidad al testimonio de una de las menores. El resto, en jerga legal y forense, se declararon como «no creíbles» a nivel procesal.

«Isto non quere dicir que esas nenas mintan. Nada que ver. De feito, non atopamos ánimos espúreos en ningunha delas contra o profesor. Simplemente, ao entrevistarnos con elas e sometelas ás distintas probas forenses, achamos que só unha cumpría os requisitos mínimos», aseguró una de las psicólogas. En el caso de la pequeña a la que sí dieron completa credibilidad —la única a la que también avala la Fiscalía—, expresaron que «exhibiu un relato moi amplo e de calidade». En una declaración extensa y profunda, añadieron que «era evidente que quería trasladar que algo pasaba con ese mestre. Incluso xa llo transmitira á nai, algo moi importante para nós. Non se apreciaron inconsistencias, e tiña moita coherencia. Daba moitos detalles. Era unha explicación, digamos, que sería moi difícil inventarse. Nós valoramos todos estes aspectos e o seu relato contiña a maioría dos requisitos necesarios para pasar a proba», resumieron.

Con respecto a las otras denunciantes, acreditaron que no superaron esos mínimos. «No caso dunha delas, o relato era tan breve que non podía cumprir ningún criterio. Noutro, o que contaba non se correspondía cun caso de abuso sexual, máis ben falaba de que a sentaba no colo, que a agarraba polos brazos... Entón xa non aplicamos o protocolo máis alá», alegaron. Desde su aptitud profesional, ambas coincidieron en un detalle que destacaron en la primera sesión del juicio tanto el acusado como su abogado. Las pequeñas, durante esos días, «falaron moito entre elas do docente e da carta que pensaban escribir». Eso, a su juicio, «puido xerar unha contaminación grupal que condicionase o seu recordo», incluso apuntando que «algunha delas mesmo recoñeceunos que leran sobre o caso na prensa».

Conflicto entre peritos

El choque de la sesión se produjo en el turno de preguntas de una de las abogadas de la acusación particular, Paula Salvador. Ella fue la que trajo al juicio a una perito externa, una psicóloga especializada que realizó ese contrainforme en el que critica el proceder de las forenses del Imelga y dice que había al menos tres niñas que presentaban un relato compatible con haber sido víctimas de abusos por parte del acusado. Las apeladas, en ese momento, se defendieron con firmeza. «Os seus son informes confusos e contrarios á deontoloxía profesional. Son moi parciais, porque seleccionan información previamente para soster a súa hipótese. Teñen aparencia científica, pero non o son. Ela acúsanos de boicotear unha das declaracións das nenas, pero ela mesma presenta erros, e nin sequera transcribe toda a declaración das nenas. Chega a conclusións que son mutuamente excluíntes», argumentaron.

Esta psicóloga, que declaró a continuación, ratificó sus informes con la misma contundencia. Empezó arrancando con que «muchos estudios establecen que el número de requisitos necesarios para otorgar credibilidad a menores de edad son menores», por lo que, a su juicio, las dos niñas representadas por Paula Salvador más allá de la principal víctima también superarían los exámenes forenses. Criticó duramente el proceder de las forenses del Imelga en partes como las preguntas realizadas consecutivamente a las menores, su oposición a que una narración en plural de estos episodios se valore negativamente en las pruebas o que no se pudiese valorar su credibilidad cuando detectaban contaminación en las declaraciones.

«No se puede invalidar el relato por detalles periféricos. En estas niñas no ha habido ningún indicador relevante de contaminación. En estudios relacionados con casos de violencia de género de tortura se ve cómo las víctimas declaran de maneras diferentes, no solo como acreditan ellas en sus informes como la manera válida. La conciencia del daño en estos casos de abuso sexual infantil no suele estar presente, por ejemplo», apuntó la forense de parte.

El resto de testigos

En medio de esta batalla de forenses, unas públicas y otra privada, hubo otras declaraciones. También relevante fue la de un médico del Imelga que estudió los posibles efectos psicológicos presentes en las niñas denunciantes. Su informe fue negativo, ya que no vio ninguna afectación de relevancia, aunque admitió que «las víctimas no siempre manifiestan efectos posteriormente al abuso».

También participaron en la vista la orientadora del centro y otra profesora. Ambas coincidieron en que nunca vieron «nada raro» en las clases del docente acusado. La primera explicó que «era una clase muy ruidosa» y que acudía con frecuencia a pedirles que bajasen el volumen. Definió al procesado como «muy cariñoso con los niños y ellos con él», y «no muy firme» con los pequeños. La segunda afirmó que «no era nada estricto» y que los alumnos «hacían lo que querían con él». Finalmente, admitió que «coger en el colo» a algunos alumnos no era «nada extraño» y que «yo misma lo hacía a veces».

Todas las partes elevaron sus conclusiones a finales y dejaron el caso solo pendiente de sus informes. Las intervenciones de las peritos fueron muy esclarecedoras, y cada uno de los profesionales tratará este miércoles de poner al tribunal de su lado antes de que el proceso quede visto para sentencia.