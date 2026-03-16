El profesor de Lugo acusado de abusar de cinco alumnas: «Fue una fabulación colectiva y los padres montaron un circo»

El profesor del CEIP de Albeiros se enfrenta a hasta 30 años de prisión Pablo Fernández

El profesor del colegio de Lugo acusado de abusar sexualmente de cinco alumnas de entre 8 y 10 años se sentó este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial para defender su inocencia. Lo hizo por más de una hora, durante la que respondió a las preguntas de la fiscal y de tres acusaciones particulares diferenciadas, cada una de ellas representando a una o varias denunciantes. La vista oral fue tensa. Principalmente, debido a la dureza de los interrogatorios contra el docente, pero también por la presencia de las familias de las supuestas víctimas entre el público, que escucharon cómo el profesor de Música y Danza del CEIP de Albeiros explicaba su versión, totalmente opuesta a la que sostienen ellas y sus hijas.

La Fiscalía acusa al profesor de abusar de una de las alumnas; las acusaciones particulares, por cinco en total, piden, respectivamente, 6 y 30 años de prisión para él. El Ministerio Público se ampara en el informe del Imelga que dice que solamente una de las víctimas emitió un discurso creíble a nivel médico, pero las abogadas afirman que el resto de denunciantes también tienen argumentos de peso. Todas estas circunstancias hacen de este un proceso complejo, que celebró su primera vista del juicio este lunes y que continuará mañana martes.

La sesión inicial estuvo protagonizada por la declaración del profesor, al que siguieron las de la entonces directora del CEIP de Albeiros, el jefe de estudios y dos profesoras. La más extensa y delicada fue la del docente, que ha mantenido siempre su inocencia y este lunes decidió responder a las preguntas de todas las partes. Las cuestiones giraron en torno a cómo eran sus clases, a si tenía contacto físico habitualmente con sus alumnas y a cómo fueron los momentos posteriores a que le informasen sus compañeras de que había una carta escrita por varias niñas en las que lo acusaban de abusos.

Un interrogatorio duro y detallado

«Me quedé un poco pálido cuando me informaron de que había una nota de unas niñas en las que se hablaba de mí. Sabía que iba a traer cola», resumió el profesor cuando le preguntó la fiscal sobre cómo había recibido la noticia. Esa reacción, lejos de evidenciar nerviosismo en el docente, no fue más que parte de una declaración contundente y muy directa. El acusado no se guardó nada, y explicó con mucho detalle su método de enseñanza, cómo y cuándo le ponía una mano encima a sus alumnos y sus hipótesis sobre por qué le acusaron las pequeñas. «Cuando me explicaron que había una nota contra mí, pensé que podía ser por algo de un castigo o cosas así. Nunca por algo sexual. Yo sabía que había un buzón para casos de abuso o bullying, así que sabía que si había aparecido la nota ahí, era por algo malo. Pero poco más», expresó el docente.

Negó en varias ocasiones haber sometido a tocamientos a sus alumnas. «De ningún modo he tocado a ningún alumno con connotaciones sexuales», dijo. El procesado, al ser preguntado por la fiscal, le trasladó sus pensamientos sobre qué podía haber pasado. «Se han inventado una situación falsa o han interpretado de forma errónea una circunstancia que nada tenía que ver con lo sexual. Hubo una fabulación colectiva, creo yo, entre las niñas. Alguna diría algo y las otras, no sé por qué, empezarían a decir lo mismo o a inventarse cosas. Y los padres, al escuchar esto, montaron un circo, una película, y alimentaron esa fabulación», afirmó.

El docente relató en varias ocasiones cómo funcionaban sus clases. «No son como las de matemáticas. Hay mucho movimiento, bailamos, nos levantamos... Yo soy muy reacio al contacto físico, pero es probable que en alguna ocasión cogiese a alguna de estas niñas para sentarla, para que prestase atención, porque se estaba portando mal y demás. A ellas y a cualquier otro alumno. Es posible que las sentase en el colo, sí, pero jamás con ánimo sexual», contó. Las acusaciones particulares insistieron mucho en preguntarle sobre los protocolos, sobre si era normal coger a alumnas o agarrarlas, y si él consideraba que no había otras formas de educar sin necesidad de contacto físico. «Era una clase muy caótica. Había incidentes todos los días. A veces estaba sobrepasado. Era la manera que tenía de hacer que prestasen atención a veces», se excusó. A las denunciantes las definió en su mayoría como niñas «muy movidas», siendo alguna de ellas incluso «un terremoto», algo que, según él, requería que tuviese que «cogerlas y sentarlas» en diversas ocasiones.

Las familias, que continúan muy afectadas por lo sucedido, sostienen que sus hijas les transmitieron que el docente las sometió a tocamientos inapropiados. Eso defienden las acusaciones, que presionaron al docente hasta el punto en el que la presidenta del tribunal tuvo que poner calma en varios momentos. Al ser preguntado por su abogado, el profesor se limitó a decir que los bailes que hacían en clase en ocasiones no eran «de índole sexual».

El acusado defendió su inocencia en un interrogatorio que duró más de una hora Pablo Fernández

Las declaraciones de los testigos

Tras el interrogatorio del profesor, fue el turno de la directora del CEIP de Albeiros. Ya no lo es. Dejó el puesto al terminar ese curso y cambió de centro. En su intervención, relató cómo las profesoras que descubrieron la nota la pusieron al día de la situación. «Fue el lunes cuando él vino a mi despacho a hablar conmigo. Ya sabía qué había pasado, porque se lo habían comentado las otras compañeras. Me dijo que no era verdad lo que decía en la nota. Luego, el caso saltó a la prensa y todo estalló», recordó la testigo. Tal y cómo ratificaron otras profesoras después de ella, dijo que el protocolo no recomienda coger a los alumnos en brazos o agarrarlos y desplazarlos cuando no obedecen.

Las docentes que desvelaron el caso al recibir la nota de las niñas declararon a continuación. Una de ellas explicó que el buzón se había instalado a raíz de la llegada unas semanas antes de un alumno especialmente conflictivo, y que estaba ahí «para sugerencias» o cualquier cosa que quisieran decir sin tener que dar la cara. «Hablamos con las alumnas que escribieron la nota y nos dijeron que había cosas que no les gustaban de la clase de música, que estaban incómodas, que el profesor las subía al colo, que les tocaba el culo...», dijo una de ellas. La otra, al ser preguntada por la jueza sobre el carácter de las niñas, dijo que no eran «muy infantiles», pero tampoco «preadolescentes» todavía, y que no las veía «sexualizadas» ni con conocimientos y actitudes más avanzadas de lo que les correspondía por edad. En la sesión hubo, eso sí, bastantes dudas acerca de si esas profesoras le llegaron a trasladar al acusado el contenido de la carta o si solamente le dijeron que había una nota en la que se hablaba de él.

Finalmente, el jefe de estudios explicó su participación en el protocolo del centro tras desvelarse esta carta. «Le recomendamos que se fuese para casa. Yo me limité a comprobar que ese día no tenía ninguna clase con las niñas que escribieron la nota, pero poco más», indicó. El directivo sí dijo que, en las reuniones de las evaluaciones, el docente había confesado que esas clases eran «conflictivas» y que «a veces le costaba», pero nunca notificó «incidentes concretos» ni presentaba «quejas en el día a día».

López-Abad, abogado del acusado, antes del juicio Pablo Fernández

«Nunca ha tenido la más mínima intención de llegar a un acuerdo porque él defiende su inocencia»

A la entrada de la Audiencia Provincial de Lugo, algunos de los representantes de ambas partes valoraron su previsión sobre cómo iría el juicio. La letrada Paula Salvador, que lleva la acusación particular en nombre de las familias de tres de las cinco niñas denunciantes —entre ellas la que motivó la personación en la causa por parte de la Fiscalía—, recordó que, a pesar del informe del Imelga que no apoya los testimonios de cuatro de las denunciantes, «la credibilidad es cosa de sala, que es la que debe valorarlo en base a los parámetros que establece el Tribunal Supremo». Salvador explicó también que «el informe pericial puede auxiliar, pero la decisión la tiene que tomar la sala y para eso se va a practicar la prueba durante dos días». Aunque abrió la puerta a la posibilidad de que se reprodujesen al completo las declaraciones de las niñas en fase de instrucción, finalmente solo se hizo con una pequeña parte del testimonio de la principal denunciante, la que avala la fiscal. «Es un tema muy delicado, estamos hablando de menores. Tu llevas a tu hijo al colegio, pensando que va a estar cuidado, en las mejores manos, y que de repente vengan las niñas contando esto... Es algo muy doloroso», dijo la abogada.

Sandra Regueira, que ejerce la acusación particular en nombre de otra de las niñas, también señaló en declaraciones a los medios antes del juicio que «las familias lo han pasado muy mal», pero han llegado a este momento «para que se haga justicia». «Vamos a tratar de que se crea a todas las niñas y pedir penas por todas ellas. Defendemos la verdad, desde luego», añadió. «Imaginad, como padres, que tu niña te cuente determinadas cuestiones. Que esté luchando y que un informe en determinadas circunstancias determine que su testimonio no es creíble, entre comillas», llegó a decir.

De forma totalmente opuesta, el abogado de la defensa, Juan Carlos Fernández López-Abad, precisó que el informe del Imelga que puso en duda la credibilidad del testimonio de cuatro de las cinco denunciantes «es una prueba importante, pero no definitiva, porque la última palabra la tiene la sala». Reconoció que su cliente está «preocupado», porque «es consciente del riesgo», pero «tiene la convicción clara de que él es inocente y es lo que va a mantener». De hecho, López-Abad sostuvo que «nunca ha tenido la más mínima intención de llegar a un acuerdo porque él defiende su inocencia».

La vista quedó suspendida hasta que se retome este martes, a las 10.00 horas. Durante toda la mañana, el tribunal de la Audiencia Provincial escuchará las declaraciones de dos testigos más y de todos los peritos, entre los que estarán las psicólogas del Imelga que emitieron el informe desfavorable sobre la credibilidad de cuatro de las cinco denunciantes. Esa parte puede ser la que decida el resultado del juicio. Al final, será el turno de las partes para emitir sus conclusiones provisionales. Entonces, quedará visto para sentencia.