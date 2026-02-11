Más de 300 mociones para que los concellos gallegos compensen a autónomos afectados por obras urbanas

Rebajas en un pequeño comercio de Santiago. SANDRA ALONSO

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) impulsará una moción municipal dirigida a 8.132 ayuntamientos de España, 313 en Galicia —61 de Pontevedra, 67 de Lugo, 93 de A Coruña y, de Ourense, 92—, con el fin de que sea presentada y votada en los plenos municipales. Incorporará medidas de compensación económica para autónomos afectados por obras de humanización urbana (intervenciones estratégicas de diseño y transporte que priorizan a las personas y la calidad de vida frente al vehículo privado).

Las actuaciones de mejora del espacio público, aunque necesarias, conllevan un impacto económico directo sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad. Desde UPTA constatan que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas. En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30% el tiempo que duren las obras. Se trata de un impacto especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen tener una duración media aproximada de seis meses, período durante el cual los autónomos siguen haciendo frente a costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales. Entre otros.

Según estima UPTA, un pequeño negocio a pie de calle soporta, de media, 1.500 euros anuales en impuestos y tasas municipales, incluyendo el IBI del local, la tasa de recogida de residuos, licencias municipales, vados o tasas de ocupación pública. La combinación de una caída sostenida de ingresos y la imposibilidad de reducir gastos pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios pequeños. En este contexto, UPTA remitió a los ayuntamientos un Plan de Compensación Municipal que contempla bonificaciones mínimas del 50 % en impuestos y tasas municipales, la devolución de importes abonados previamente y la aplicación de estas medidas de forma inmediata tras terminar las obras, mediante la comparación objetiva de la facturación de los meses afectados con el mismo período de años anteriores. Estas bonificaciones permitirían una compensación económica directa entre 500 y 1.000 euros por establecimiento.

Eduardo Abad, presidente de UPTA en España, señaló «que los ayuntamientos deben ser plenamente conscientes del impacto real que las obras de humanización urbana tienen sobre el tejido económico local. No se pueden realizar obras de mejora que supongan un perjuicio para los pequeños negocios locales. Esta compensación supone hacer política local útil, cercana y pensada para quienes mantienen vivos nuestros barrios», compartió.