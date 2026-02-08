Arqueólogos lucenses: «O que pasou na Muralla non é nada raro co que está chovendo»

Tras el derrumbe parcial de la Muralla de Lugo están las filtraciones de agua LAURA LEIRAS

Algo excepcional, pero no sorprendente. Así podría resumirse cómo los arqueólogos analizan el derrumbe parcial sufrido en la Muralla romana de Lugo. Excepcional porque sucede muy pocas veces —sobre todo, de un tiempo a esta