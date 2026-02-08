Arqueólogos lucenses: «O que pasou na Muralla non é nada raro co que está chovendo»

Lorena García Calvo
Lorena García Calvo LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Tras el derrumbe parcial de la Muralla de Lugo están las filtraciones de agua
Tras el derrumbe parcial de la Muralla de Lugo están las filtraciones de agua LAURA LEIRAS

Las filtraciones de agua desde el adarve son el principal riesgo al que se enfrenta ahora el monumento

08 feb 2026 . Actualizado a las 21:03 h.

Algo excepcional, pero no sorprendente. Así podría resumirse cómo los arqueólogos analizan el derrumbe parcial sufrido en la Muralla romana de Lugo. Excepcional porque sucede muy pocas veces —sobre todo, de un tiempo a esta

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta