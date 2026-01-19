El empresario investigado en Lugo por un supuesto soborno a un ministro de Guinea sostiene que el dinero era para operaciones comerciales lícitas

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO/ LA VOZ

Sede de Farmadismo S.L. en Lugo
Sede de Farmadismo S.L. en Lugo LAURA LEIRAS

Presentó documentos ante el juzgado que demostrarían que el pago estaba relacionado con los almacenes que Farmadismo S.L. tiene en el país africano. No hay medidas cautelares contra él

20 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El empresario farmacéutico detenido el pasado mes de septiembre en Lugo por un presunto caso de corrupción internacional ya se defiende en el juzgado. El propietario de Farmadismo S.L., una compañía radicada en el polígono

