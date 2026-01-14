José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo: «Quero ser un expresidente tipo Zapatero, non tipo Felipe. Dos que axudan, non dos que quere dirixir sen estar»
LUGO CIUDAD
Insiste en que es inocente de las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre él, se siente indefenso, explica que todo el asunto está en manos de sus abogados y dice que no intervendrá en las decisiones de Carmela López14 ene 2026 . Actualizado a las 13:34 h.
A pesar de que este miércoles era el día de Carmela López, muchas miradas estaban puestas en su antecesor en la presidencia de la Diputación de Lugo. José Tomé, como había sugerido, respaldó a la alcaldesa de Burela y votó en consonancia con el PSOE. Tras finalizar el pleno, dio a conocer algunas de sus impresiones. «Hoxe é o día de Carmela, e eu non quero quitarlle o protagonismo á nova presidenta. Simplemente poñerme á súa disposición para axudarlle en todo o que sexa necesario en beneficio da provincia de Lugo», explicó.
A la hora de definir a la nueva presidenta de la Diputación, aseguró que «creo que vai ser unha gran presidenta. É unha persoa á que coñezo. No seu día, como secretario xeral do partido, propúxena para que fora candidata en Burela e non me cabe duda de que vai ser unha gran presidenta. Todo o que necesite terao, eu non me vou meter en todo o que ela non queira. Quero ser un expresidente tipo Zapatero, non tipo Felipe. Dos que axudan, non dos que quere dirixir sen estar. Iso non o quero facer. Axudarei no que poida e no que me pida».
El expresidente, preguntado por cómo había vivido las acusaciones de acoso sexual y su renuncia al liderato provincial, señaló que «na política estas cousas pasan. É lamentable que sucedan pero en breve supoño que se aclarará todo. Alguén terá que ser o responsable desta gran mentira. Eu non vou falar máis. Son os meus avogados os que me asesoran e me din cales son os tempos, pero a miña vontade é chegar ata o final. Ten que haber alguén que pague por todo este dano enorme político, persoal, social, familiar».
Respecto a si ya había dado pasos, aseguró que está en ello. «A día de hoxe o partido aínda non me dixo internamente ‘hai isto contra ti'. Creo que nos próximos días, pero dende que saíu o primeiro día o programa, e estamos a día 14, e ninguén me dixo nada. Teño que esperar a ver o que me din. Se é o que saíu no programa, evidentemente non hai nada porque non o pode haber. Tranquilidade. Sobre todo para a familia, é un problema gordo porque te sitúa nunha situación de indefensión absoluta sen ter feito nada. Se es culpable terás que pagar polo que fixeches, pero cando é un invento de algo, non sei a cambio de que alguén se presta a facer de cebo, pois... en fin... Hai que denunciar todos os casos de acoso que haxa, pero reais. Non se pode facer dano á xente para outro tipo de intereses».
El expresidente todavía es el alcalde de Monforte
Tomé Roca dejó la presidencia de la Diputación pero mantiene la alcaldía de Monforte y asegura que «nunca tan arropuado me sentín por todos: polos cidadáns, polos compañeiros, por todos. Hai cantidade de xente que sei que son doutros partidos e que están á miña disposición hoxe aínda. Miles de mensaxes e chamadas. Todo o mundo sabe que os inventos son inventos. Non se sostén o que saía no programa. E o segundo programa é evidente que era xa contra Besteiro, contra Sánchez, contra Pilar Porto, contra Lara Méndez. Onde están as probas que me poidan imputar a min algo real? Non existe, e polo tanto, facer un relato é moi fácil. É curioso que o programa tiña partes gravadas dicindo que había denuncias e non as había, houbo que facelas ese día de noite. Supoño que todo se aclarará e dende a tranquilidade que me dá non ter feito nada, sei que isto obedece a outras cuestións, e punto».
El político reivindicó también la figura de Pilar García Porto asegurando que ella no tiene culpa alguna en toda la situación. «É unha gran deputada, alcaldesa e persoa».