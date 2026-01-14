Carmela López, nueva presidenta de la Diputación de Lugo con los votos de PSOE, BNG y José Tomé

La diputada Carmela López durante la votación en el pleno extraordinario para elegir al nuevo presidente de la Diputación de Lugo LAURA LEIRAS

María del Carmen López Moreno (PSOE), alcaldesa de Burela, ya es la nueva presidenta de la Diputación de Lugo. Treinta y seis días después de que saltasen las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé, la institución provincial tiene nueva presidenta, la segunda mujer en la historia de la entidad, tras el breve período de Elena Candia (PP) una década atrás. López Morena prometió el cargo poco atnes de las 12.30 horas de este miércoles 14 de enero. «Comparezo con serenidade e convicción. Serenidade porque creo nunha política con cabeza, diálogo e estabilidade. Convicción porque sei moi ben para que estou aquí. Asumo esta presidencia dende a igualdade. Son muller. E chego aquí grazas ao camiño de moitas mulleres, pero tamén de moitos homes que nos acompañaron para que hoxe haxa cada vez máis mulleres na política», dijo mientras recogía el bastón de mando.

Carmela López ha contado con el apoyo de los diputados socialistas (incluidos los tres críticos con la dirección socialista), con los tres del BNG, que ya habían anunciado el sentido de su voto, y con el de José Tomé. El expresidente y alcalde de Monforte ya había manifestado anteriormente que no actuaría en contra de los intereses de su expartido y cumplió. De hecho, incluso cuando se vocalizaron los nombres de los candidatos, Tomé, como no adscrito, manifestó que daba su respaldo al candidato socialista, desvelando cuál sería el sentido de su voto.

Como había avanzado, el Partido Popular presentó a su candidato, Antonio Ameijide, que se quedó con los 12 votos de su formación. Desde que saltó el escándalo, el PP había presionado tanto a PSOE como a BNG para que no aceptasen el respaldo de Tomé, pero su estrategia no salió adelante y la Diputación seguirá en manos del bipartito.

El pleno en el que se resolvió el relevo en la presidencia fue un acto sencillo y revestido de expectación. Presidido por el nacionalista Efrén Castro, que desde el día 30 ejercía de titular en funciones, arrancó con el secretario detallando las normas de la sesión. A continuación se leyó la designación de los dos candidatos y se votó. Como estaba previsto, fue en urna, por lo que esa discreción a la hora de emitir los sufragios revistió de tensión el momento y la posterior lectura de los apoyos.

Y es que, aunque Carmela López se presentaba como una candidata de consenso para socialistas y nacionalistas y fue refrendada por la dirección socialista, más de uno recordaba la elección del 2015. En aquel episodio, Manolo Martínez, alcalde de Becerreá e histórico socialista, rompió la disciplina de partido y entregó la presidencia de la Diputación a la popular Elena Candia, que gobernó San Marcos durante tres meses.

Precisamente Candia era una de las caras conocidas que se encontraba entre el público en el pazo presidencial. Lo mismo que José Ramón Gómez Besteiro, también expersidente de la institución, la subdelegada del Gobierno, Olimpia López; o el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias.

También entre el público se pudo ver a alcaldes de la provincia, a los de Pedrafita (José Luis Raposo, PSOE), O Saviñao (Joaquín González, PP), la de Triacastela (Olga Iglesias, PP), el de Abadín (José María López, PP) o el de Navia de Suarna, (José Fernández, PSOE). Y también en el pazo de San Marcos se pudo ver a concejales de Burela y a familiares de Carmela López que quisieron mostrarle su apoyo en esta nueva etapa. Mientras los regidores se acomodaron alrededor de los escaños de los diputados, en la parte alta se acomodaron familiares y representantes de grupos políticos.

El PP: «Encubridora e presunto acosador van ser os que dirixan a institución»

Si el pleno del 30 de diciembre, cuando se oficializó la renuncia de José Tomé a la presidencia de la Diputación de Lugo se rodeó de una gran expectación, el de este miércoles, todavía más.

Antes de acceder al salón de plenos el portavoz del PP y candidato a la presidencia, Antonio Ameijide, valoró la situación. «Hoxe estamos ante un día hístórico» dijo antes de recordar el contexto en el que se llegaba. Habló de «feitos absolutamente reprobables. Hoxe tocaba escoller entre diginidade, unidade, feminismo e seguir pisando moqueta, e algúns partidos decidiron seguir pisando moqueta. Hoxe o BNG e o Partido Socialista puxéronlle prezo ao feminismo, 500.000 euros. Iso é o que vale a dignidade das mulleres para o BNG. Iso é o que dixeron os medios».

Pero Ameijide fue más allá. «Dende o PP evidentemente non podemos estar dacordo co pacto da vergoña que vai poñer á fronte da Diptuación a unha muller pero que na sombra o que vai seguir, e segue controlando a Deputación, é José Tomé, un presunto acosador sexual; e vai estar integrada nese goberno a persoa, a muller, que encubriu ese acoso sexual dende outubro ata hoxe, Pilar García Porto. Encubridora e presunto acosador van ser os que dirixan a institución provincial con total seguridade».

Frente al planeteamiento del PP, la portavoz socialista, Pilar García Porto, pidió a los de Ameijide que dejen de lado la «política do escándalo e se poña a traballar dunha vez».

Como ya había sucedido en el anterior pleno, José Tomé optó por entrar con la máxima discreción al salón de plenos, sin hacer el paseo tradicional. Cuando sus excompañeros socialistas accedieron al plenario, le saludaron, al igual que Besteiro. Lo que cambió respecto a la anterior sesión es la ubicación del expresidente, que ahora se sitúa al lado del BNG, en vez de en el primer sillón de la bancada de gobierno.