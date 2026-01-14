Carmela López, nueva presidenta de la Diputación de Lugo: «Asumo o cargo con serenidade, convicción e dende a igualdade»
LUGO CIUDAD
Su primer discurso estuvo lleno de guiños. Reivindicó su capacidad de diálogo pero también de liderato y decisión14 ene 2026 . Actualizado a las 13:50 h.
Tras prometer su cargo y recoger el bastón de mando que la identifica como nueva presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López se dirigió al público congregado en el Pazo de San Marcos. Lo hizo con un discurso cargado de guiños en el que se dirigió a representantes públicos, personal de la casa y vecinos y en el que habló de servicio público y decisión.
Arrancó López manifestando que asume el cargo con serenidad y convicción. «Serenidade porque creo nunha política con cabeza, diálogo e estabilidade, e convicción porque sei moi ben para que estou aquí. Asumo esta presidencia dende a igualdade. Son muller e chego aquí grazas ao camiño de moitas mulleres e tamén de moitos homes que nos acompañaron para que cada vez haxa máis mulleres na política», dijo.
Reivindicó su paso por la alcaldía de Burela, «o cargo máis fermoso que se pode acadar na política» y que le enseñó a «gobernar con capacidade de diálogo, accesibilidade e empatía, pero tamén con firmeza e criterio propio. O diálogo non é debilidade, a accesibilidade non resta autoridade, a empatía é entender as necesidade reais da xente para poder dar respostas xustas». Afirmó que quien forme parte de su equipo de gobierno encontrará en ella una dirección clara y quien esté en la oposición verá su disposición a «dialogar e construír acordos bos para a provincia».
Carmela López se declaró creyente de la política útil, la que resuelve problemas y mejora la vida de los vecinos, «e iso require gobernabilidade, compromiso compartido e equipos capaces de traballar xuntos mesmo dende a diferenza». Y aquí se dirigió directamente a sus socios del BNG. «Quero facer un recoñecemento ao goberno en coalición, creo firmemente no traballo en equipo e na colaboración entre forzas políticas» que, aunque desde planteamientos diferentes en muchos asuntos, tienen un objetivo común. «A estabilidade que defendemos constrúese dende o diálogo, o respecto mutuo e o acordo. Somos unha maioría progresista que entende que gobernar é sumar» y que tiene en el bienestar de los lucenses su razón de ser.
La nueva presidenta de la Diputación de Lugo dio las gracias a los grupos y a cada diputado que confió en ella para dirigir la casa, un respaldo que ve como una obligación y un compromiso que la impulsa a trabajar con la idea de los vecinos siempre por delante.
En sus agradecimientos hizo mención a su partido, el PSOE. «Que ao longo do tempo confiou en min para ser concelleira, alcaldesa e deputada e que agora me propuxo para dirixir esta institución. Corresponderei con todo o meu traballo, máxima lealdade e compromiso absoluto co servizo público».
La parte más emocionante de sus palabras llegó cuando mencionó a su familia. Al dar las gracias se le quebró la voz. «Ese respaldo é fundamental par estar hoxe aquí. Veño da Mariña, de Burela, e dígoo con moitísimo orgullo. E sei ben cal é o meu compromiso, toda a provincia de Lugo, dende o norte ao sur, da montaña á chaira, dende a costa ao interior».
López, que se incorporó a la Diputación tras las pasadas elecciones municipales, hace algo más de dos años y medio, reivindicó que «esta Deputación vén traballando dende o coñecemento da provincia con vocación de xustiza territorial». Dijo que «como alcaldesa aprendín a importancia da proximidade, de dar a cara cada día diante das miñas veciñas e veciños e responder con feitos ás necesidades reais. A experiencia como deputada confirmoume que a Deputación é o concello dos concellos, sexan grandes ou pequenos».
En ese repaso hizo un guiño a la presidencia anterior, hablando de que venía de un «traballo serio e útil para a provincia». Y de cara a lo que viene, incidió en que «por riba de todo ten que haber o interese da provincia. O respecto ao traballo político gáñase, non se reclama, con rigor, seriedade e cun comportamento á altura da institución, sen xogos estériles, sen ruído e sen converter a política nun espazo de crispación permanente», dijo poniendo el foco en la oposición. «Temos a responsabilidade de estar á altura do que a cidadanía espera de nós».
A modo de conclusión, aseguró asumir la presidencia con honor, emoción, «con ilusión e cun claro sentido do servizo público sentido. Con diálogo e tamén decisión e accesible, coa vontade de impulsar proxectos para o avance». Y se puso ya a disposición de todos los vecinos de la provincia.
Su discurso, aplaudido tanto por los diputados del gobierno como los de la oposición, concluyó con la interpretación del Himno Galego.