El autor del crimen de Cristina Cabo pide al TSXG que le rebajen su pena al alegar que fue un homicidio y no un asesinato

José Valencia, en la vista de apelación celebrada este lunes en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ANGEL MANSO

José Uriel Valencia Silva, el asesino de la lucense Cristina Cabo, compareció este lunes de nuevo ante un tribunal. Lo hizo unos meses después de haber sido condenado a 26 años de prisión por la Audiencia Provincial de Lugo como autor del crimen que le arrebató la vida a la comerciante, de 42 años, a la que apuñaló en su casa tras conocerse de fiesta en noviembre del 2022.

Valencia se sentó esta vez ante los jueces de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ante quienes su abogada recurrió la sentencia condenatoria impuesta por la Audiencia.

La vista

En la vista celebrada este lunes en A Coruña, la letrada arrancó pidiendo «que se valore la correcta calificación de los hechos enjuiciados», además de insistir en que «en vez de un delito de asesinato nos encontraríamos ante uno de homicidio y en vez de un delito de robo ante uno leve de hurto». Pilar Baños reclamó también que le apliquen al autor del crimen las atenuantes de confesión, legítima defensa, trastorno mental transitorio y de haber actuado bajo los efectos del alcohol y las drogas la noche de los hechos.

El hombre, de origen colombiano, fue condenado a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y a otros cuatro por un robo con fuerza. Su abogada, desde el principio del proceso, rechazó que existiesen esas agravantes. Del testimonio del condenado se deduce lo mismo, ya que aseguró en el juicio que atacó a Cristina tras arrebatarle el cuchillo que ella había cogido. El tribunal de jurado que lo juzgó rechazó esta versión y decidió aplicar los agravantes que la jueza de Lugo avaló luego en su sentencia.

Frente a ello, Fiscalía y acusación particular, ejercida por Fernanda López, solicitó que se mantenga la pena que dictó la Audiencia Provincial, en base al veredicto del jurado y que la defensa recurrió ante el alto tribunal gallego. «La sentencia está debidamente motivada, los jurados dieron el veredicto y son soberanos», argumentó la abogada de la familia. «Es un asesinato y así lo calificó el jurado popular, cometido con alevosía y con ensañamiento, sin tener un motivo de peso ni nada que justifique mínimamente su reacción», recordó la letrada. «No se apreció ningún tipo de atenuante», reiteró.

Ahora, es turno del tribunal del TSXG. Ellos tendrán que decidir si estiman el recurso, completa o parcialmente, y deciden reducir la pena de José Valencia. En caso contrario, ratificarán la sentencia de la Audiencia y le mantendrán el castigo.