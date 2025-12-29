Archivan la causa contra el lotero de Lugo investigado por simular el robo de 400.000 euros en su administración

Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2024 cuando el lotero denunció que había sufrido un asalto mientras se disponía a abrir el negocio. LAURA LEIRAS

El caso del lotero de Lugo acusado por planear el atraco de su propia administración en enero del año pasado parece que se aproxima a su cierre definitivo. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Lugo acaba de decretar el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el investigado por simular un atraco de 400.000 euros en la administración de la que era titular, situada en la calle Lamas de Prado de Lugo.

Según el auto, dictado el 23 de diciembre, la decisión fue tomada después de que el Ministerio Fiscal emitiera un informe en el que solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones «frente a todos los investigados y por los distintos delitos que les vienen siendo imputados», por considerar que «no existen indicios suficientes» para acreditar concierto entre los investigados —el lotero y dos personas más— para la comisión de un delito de simulación de delito, otro de estafa y otros de robo con violencia e intimidación.

La resolución no es firme

Así, ni el Ministerio Fiscal ni las parte acusadora personada presentaron acusación, por lo que se procedió a decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, acercándose al final de un proceso que ha tenido al titular de la administración lucense en el foco durante los últimos años y que lo llevó a poner en venta el negocio. No obstante, la resolución no es firme y contra la misma cabe interponer, en los plazos legalmente establecidos, recurso de reforma y subsidiario de apelación o recurso de apelación directo.

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2024 cuando el lotero denunció ante los medios de comunicación que había sufrido un asalto mientras se disponía a abrir la administración, sobre las ocho y media de la mañana. Entonces, aseguró a la Policía Local que dos personas con el rostro y las manos tapadas habrían irrumpido en el local, encañonándole y obligándole a entregarles el dinero de las dos cajas fuertes, que estimó en 400.000 euros.

De víctima a investigado

Cuando los agentes del la Policía Judicial se presentaron en el lugar les extrañó la aparente tranquilidad del titular del negocio, así como la importante cifra de dinero en efectivo que guardaba en el local y ciertas incoherencias en su relato. Esta situación provocó que levantara sospechas sobre su implicación en el falso robo.

De esta manera y tras reunir varios indicios, la jueza le comunicó al lotero que pasaba a ser investigado. No fue hasta el mes de junio de ese año cuando tuvo lugar la detención de un hombre y una mujer en Madrid como supuestos autores materiales del robo y, poco después, la del lotero. Uno de los detenidos afirmó que el lucense los había contratado paras simular el atraco y defraudar al seguro. Meses antes, en abril de 2024, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo había archivado la causa por falta de indicios.

Desde ese momento la investigación poco pudo avanzar. Entre las novedades más destacables, se encuentra el hecho de que el lotero quisiera transferir a Loterías del Estado unos 240.000 euros meses después de su detención. Las partes interpretaron este movimiento como una especie de reconocimiento de la culpa, como una manera de hacer que la Administración no se personase contra él y de admitir que realmente no faltaban los 400.000 euros que había denunciado en un principio, sino casi la mitad.

Archivado por segunda vez

El Ministerio Fiscal da ahora por cerrado el caso al no contar con pruebas suficientes que demuestren el pacto entre el lotero y sus socios para robar en su negocio. Dudan que estos dos individuos sean los responsables del atraco debido a las contradicciones en la declaración de una de las personas implicas, que primero los delató y después se retractó.

También desde el Ministerio Fiscal dicen que no existe la manera de proba quiénes entraron en la administración el 4 de enero. A pesar de que un testigo vio a una pareja aproximarse al lugar y las cámaras de un negocio grabaron lo ocurrido, no se grabaron la matrículas ni se puede determinar si fueron los investigados. Además, aunque se demostró que la pareja supuestamente implicada había estado el día del atraco en las inmediaciones del negocio, esto no es indicio suficiente para la Fiscalía, que también señala que tampoco se puede demostrar que se reunieran con el lotero.

De esta manera, el caso vuelve a quedar archivado por segunda vez, como ya ocurrió a principios del año pasado cuando los dos investigados habían delatado al lotero con una declaración que quedó finalmente invalidada y el titular de la administración quedara, posteriormente, en libertad tras negarse a declarar ante la jueza.