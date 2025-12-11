El PP exige al PSOE que lleve a la Fiscalía las denuncias de las mujeres que acusan a José Tomé de acoso sexual

Paula Prado compareció este jueves para valorar la situación que afecta a la provincia de Lugo Lavandeira jr | EFE

La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, ha pedido en rueda de prensa que José Tomé, acusado de acoso sexual por varias mujeres a través del canal interno del PSOE, dimita de todos sus cargos, que los dirigentes socialistas trasladen a la Fiscalía las denuncias y que el BNG rompa con el PSOE en la Diputación Provincial si Tomé entra en la ecuación.

La número dos del PP gallego acusó a la cúpula socialista de «coñecer e amparar» los supuestos casos de abuso sexual que pesan sobre Tomé y remarcó que o PSOE «non ten absolutamente ningunha autoridade moral para falar en nome das mulleres». De ahí que pida al partido de Besteiro que traslade a la Fiscalía las denuncias. «Ese sería o paso normal dun partido que pretende ser feminista, pero por agora está moi lonxe».

En cuanto al BNG, Prado exigió a los nacionalistas que no formen parte de la ecuación de gobierno que incluiría a PSOE, nacionalistas y Tomé en la Diputación. «Se o BNG realmente, como di, quere ao agresor fóra das institucións, está nas súas mans sacalo». Considera que «non se pode falar de feminismo e de ‘tolerancia cero' mentres se sostén o poder grazas a un voto baixo sospeita».

El Partido Popular de Lugo también ha exigido al BNG que aclare si va a formar parte de un gobierno bipartito de la Diputación de Lugo que se apoye en una persona «apartada do PSOE por presunto acoso sexual». El monfortino anunció el miércoles que renunciaría a la presidencia provincial pero que se mantendría como diputado no adscrito y que no haría daño a su expartido. Tal y como está el reparto de diputados, el PSOE y el Bloque necesitarían el respaldo de Tomé en las votaciones, y a eso se refiere el PP.

«A realidade é que a persoa acusada de presunto acoso sexual continúa nas mesmas institucións e o BNG debe aclarar se está do lado das vítimas ou do lado dos acusados por presunto acoso sexual e se quere ou non a presuntos acosadores fóra das institucións», reza el comunicado del PP lucense, que pregunta al Bloque si le vale esta nueva y rocambolesca situación.

Los populares, liderados en la provincia de Lugo por Elena Candia, van más allá y miran también hacia Pilar García Porto. En el programa de televisión que destapó las acusaciones de acoso sexual de Tomé se sugería que la alcaldesa de Antas estaba al tanto de las acusaciones, de ahí que el PP también recuerde al BNG que en ese bipartito estaría «outra deputada que, presuntamente, o estivo encubrindo».

La formación de Candia habla de ejercicio de cinismo político de Tomé y del PSdeG, que «en menos de 12 horas pasaron de negar as denuncias a ser desmentidos polos seus superiores de Ferraz». Incide además en que todavía no se han dado explicaciones sobre lo sucedido y en que el PSOE aún no ha dicho qué va hacer en la Diputación ni en el Concello de Monforte.

En clave provincial, el portavoz Antonio Ameijide, además de reclamar al BNG que clarifique si apoyará un bipartito sustentado por Tomé, exige que se aclare quién liderará la Diputación. «Os lucenses merecemos saber quen vai dirixir a Deputación Provincial. Se o BNG vai permitir que Tomé siga sendo un presidente na sombra, se vai seguir dirixindo a institución provincial dende a sombra unha persoa acusada de presunto acoso sexual».