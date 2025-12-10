El PSOE ultima el relevo de José Tomé al frente de la Deputación de Lugo tras las denuncias por acoso sexual

José Tomé, en una imagen de archivo junto a Besteiro y Lara Méndez ALBERTO LÓPEZ

El PSOE gallego ultima el relevo de José Tomé al frente de la Deputación de Lugo y como secretario general del partido en la provincia. Lo hace tras una jornada en la que se han sucedido las negociaciones entre el líder socialista lucense y la cúpula autonómica de su partido. Esta mañana, al ser preguntada Lara Méndez, secretaria de organización del PSdeG, aseguraba que se daría una respuesta «contundente» a la situación surgida al trascender que varias mujeres habían acusado a Tomé de acoso sexual. Está previsto que el presidente de la Deputación comparezca esta tarde en la sede del PSOE de Monforte para anunciar su dimisión al frente del ente provincial y como secretario general del partido en Lugo. Está por ver qué ocurre con la alcaldía de Monforte de Lemos, que asumió en el año 2015. Es presidente de la Deputación desde el 2019 y forma parte de la secretaría provincial del PSOE en Lugo desde ese mismo año.

Fue este martes por la noche cuando un programa de televisión nacional destapó que varias mujeres habían acusado al hasta ahora presidente de la Deputación de Lugo, a través del canal interno del PSOE, de acoso sexual. Le achacaban desde derivar muchas conversaciones hacia temas sexuales a tocamientos pasando por ofrecer puestos a cambio de relaciones. Ya este miércoles, fue la propia dirección federal socialista la que reconoció que el pasado lunes día 8 había recibido una denuncia anónima en la que ya estaba trabajando la Oficina contra el Acoso del PSOE. Aunque en un primer momento, este jueves por la mañana, Tomé Roca intentó mantenerse en sus cargos, las gravísimas acusaciones que pesan sobre él y la cascada de reacciones que se sucedieron convirtieron en insostenible su continuidad.

El BNG de Lugo pide al PSOE que aparte a José Tomé «das súas funcións» o se irán ellos del gobierno Suso Varela

Las reacciones

Las reacciones a estos hechos no se hicieron esperar. Mientras que a las 11.30 de la mañana José Tomé defendía en Monforte su inocencia y aseguraba que no dimitiría, en Lugo, la portavoz municipal en el Concello de Lugo y miembro de su ejecutiva provincial, Ana González Abelleira, mostraba su apoyo a las víctimas y pedía que se esclareciesen los hechos y su partido actuase con contundencia. «Quero manifestar con total contundencia o apoio ás vítimas», dijo. Era la primera muestra de que los socialistas dejaban caer a su líder en la provincia de Lugo, a pesar de que la cúpula autonómica posponía a más tarde hacer un pronunciamiento «contundente», en palabras de Lara Méndez. La secretaria de Organización habló de tristeza y repugnancia, evitando así respaldar a Tomé, pero no aclaraba si tenía conocimiento de estos hechos. Mientras, el líder de los socialistas gallegos, Gómez Besteiro, anulaba su agenda de la jornada.

Ana Abelleira, portavoz municipal del PSOE en Lugo: «Quero manifestar con total contundencia o apoio ás vítimas» LA VOZ

La presión sobre Tomé fue aumentando con el paso de las horas y el BNG le dio la puntilla. Primero fue la portavoz nacional, Ana Pontón, la que aseguró que «ou dimite ou ten que ser apartado dos seus cargos», y unos minutos más tarde era el vicepresidente de la Deputación de Lugo, Efrén Castro, el que concretaba la advertencia. Dijo que si Tomé no abandonaba la presidencia provincial, los nacionalistas dejarían caer el bipartito y por tanto, el ente provincial. También el Grupo Provincial del PP de Lugo hizo público un comunicado pidiendo explicaciones claras y transparentes.

A mediodía, la suerte política de Tomé parecía más que echada, pero faltaba que se concretase. Que o presentase su dimisión o que su partido la forzase. Desde la mañana se habían sucedido las negociaciones entre ambos. A las cinco de la tarde, con la comparecencia del hasta ahora presidente de la Deputación en Lugo, se concretará.