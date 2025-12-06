Una crisis que hizo tambalear al gobierno de Lugo y que se dio por aclarada en un par de horas

Paula Álvarez García
P. ÁLVAREZ LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

El alcalde, Miguel Fernández, y la concejala, María Reigosa, comparecieron el viernes
El alcalde, Miguel Fernández, y la concejala, María Reigosa, comparecieron el viernes Manuel Guede Lamas

La concejala socialista María Reigosa renunció a sus funciones y dejó en el aire la estabilidad del equipo del alcalde

07 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Esta semana, la ajustada mayoría que sostiene al gobierno de Lugo quedó en al aire durante unas horas. La inesperada renuncia a sus funciones de la concejala María Reigosa —que tomó posesión el pasado 30

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Suscríbete