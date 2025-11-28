Romanos, castrexos y lluvia se unieron para honrar a la Muralla de Lugo

1/21 Laura Leiras 2/21 Laura Leiras 3/21 Laura Leiras 4/21 Laura Leiras 5/21 Laura Leiras 6/21 Laura Leiras 7/21 Laura Leiras 8/21 Laura Leiras 9/21 Laura Leiras 10/21 Laura Leiras 11/21 Laura Leiras 12/21 Laura Leiras 13/21 Laura Leiras 14/21 Laura Leiras 15/21 Laura Leiras 16/21 Laura Leiras 17/21 Laura Leiras 18/21 Laura Leiras 19/21 Laura Leiras 20/21 Laura Leiras 21/21 Laura Leiras

El 30 de noviembre del año 2000, la Unesco declaraba la Muralla romana de Lugo como Patrimonio Mundial. Ese título, largamente buscado y que había generado una comunión social pocas veces vista en la ciudad, supondría un antes y un después para la heredera de Lucus Augusti.

El devenir de Lugo cambió hace 25 años, y la ciudad no podía menos que celebrar por todo lo alto la efeméride. Durante el mes de noviembre, una miríada de actos de todo tipo se han sucedido para festejar a la vieja construcción romana y desde ayer y hasta el domingo se sucede la traca final.

La programación diseñada por el Concello para la ocasión había marcado este sábado como uno de los días más fuertes con un espectáculo de drones y un acto de tropas romanas y castrexas como principales reclamos. Pero como la previsión para hoy era de mucha lluvia, decidió adelantar las dos actividades al viernes por la noche. Pero ni así.

Entre las siete y las ocho de la tarde, justo cuando los 150 drones tenían que ascender al cielo de Lugo para dibujar motivos vinculados con la Muralla, una lluvia «miúda» pero pertinaz se instaló sobre el parque de Rosalía e impidió que los pequeños aparatos ascendiesen.

Los centenares de personas que se habían apostado en el balcón de la zona verde se quedaron con las ganas. El espectáculo, ideado al ritmo de una pieza que Abraham Cupeiro compuso en honor a la Muralla, se reprogramará para más adelante.

Tras el chasco inicial, quedaba por ver si romanos y galaicos saldrían a desfilar por el casco viejo en dirección a la icónica torre de A Mosqueira, el punto más reconocible y fotografiado de todo el monumento. Y estos, impermeables e imperturbables ante la lluvia, no como la alta tecnología, se colocaron las capas, encendieron las antorchas y se echaron a la calle.

Al ritmo marcial de los tambores, pretorianos, senadores y soldados caminaban junto a sus estandartes mientras las tribus galaicas seguían otro camino, pero con el mismo destino: a los pies de una Mosqueira desde la que aullaba un carnyx.

Una vez allí, frente a frente, una ofrenda de fuego y laurel sirvió para homenajear a una Muralla que ambos pueblos definieron como símbolo de unión. De hecho, al unísono romanos y castrexos gritaron «o muro que nos une» bajo la atenta mirada del público que, superada la lluvia, se apostó en la plaza para ver cómo los dos pueblos renovaban sus votos con la Muralla.

La parte institucional

El fuego, los tambores o las llamativas vestimentas convirtieron el evento de recreación histórica de anoche en uno de los más llamativos de todo el programa de actos, pero todavía quedan celebraciones pendientes.

Mañana, a las 19.30 horas, el nuevo auditorio Fuxan os Ventos acogerá una gala que repasará la historia del monumento y cómo se alcanzó su reconocimiento. Políticos, investigadores, gente de la cultura o de las letras tomarán la palabra en el acto que bajará el telón a la programación. Antes, a mediodía, la ronda que circunda la Muralla se llenará de bicicletas en una marcha popular organizada por el Concello y La Voz que servirá de abrazo de la ciudadanía al lugar más querido de Lugo.

Porque si algo diferencia a la Muralla es el ser un monumento vivo y que forma parte del día a día de los lucenses. Por eso no es de extrañar que la ciudad se haya volcado para conmemorar sus primeros 25 años como Patrimonio Mundial.

El sábado, Día da Bicicleta y la gala institucional en el Fuxan os Ventos

Los actos de celebración en torno a la Muralla entran en su recta fina. En la tarde de este sábado, a las 19 horas, el auditorio Fuxan os Ventos acogerá la presentación de la Banda Infantil y del Coro de nenos e nenas da Filharmónica de Lugo. Además, el Mago Rafa y la ilusionista Lore Lavand ofrecerán sus espectáculos en la puerta de Campo Castelo en varios pases de mañana y tarde.

Ya para el domingo está prevista la celebración del Día da Bicicleta, organizada por el Concello y La Voz, y que tendrá su punto de salida a las 12 en A Mosqueira. El recorrido, alrededor del monumento y por el casco histórico, está al alcance de cualquier participante. Habrá avituallamiento y la actuación del Dj lucens Dr. Think, que desde las 11 de la mañana, y hasta que acabe la actividad será el encargado de poner la banda sonora.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, comenzará la gala institucional que clausurará toda la programación. Será en el Fuxan os Ventos y, de la mano de Terra Nova, hará un repaso por la historia del monumento y por cómo se llegó hasta su declaración como patrimonio. Será un evento visual y emocionante.