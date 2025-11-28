Lugo vive con orgullo su Muralla romana, que cumple 25 años como Patrimonio de la Humanidad

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Imagen de la Muralla en la zona peatonalizada de A Mosqueira, único lugar que conserva en parte el aspecto que tuvieron las torres de cada cubo
Óscar Cela

La declaración de la Unesco mejoró la autoestima de los lucenses por tener un monumento, que al igual que la ciudad, sigue necesitando mejoras

30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Nada es igual en Lugo ciudad desde que un 30 de noviembre del año 2000, en la ciudad australiana de Cairns, la Unesco acordó declarar la Muralla de Lugo como Patrimonio Mundial. «La decisión supuso

