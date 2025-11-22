Muere la mujer que resultó herida grave tras el accidente en la N-540 en Lugo

Estado en el que quedó el vehículo en el que viajaba el matrimonio fallecido en Lugo Manuel Guede Lamas

Este sábado de madrugada ha fallecido la mujer que había resultado herida en el accidente que se produjo este viernes en la N-540 en Lugo. El suceso, en el que se vieron implicados dos turismos y un camión, tuvo lugar pasadas las ocho de la mañana, según informó el 112, a la altura del kilómetro 1, en Orbazai.

La víctima, de 86 años, resultó gravemente herida tras chocar el coche en el que viajaba contra el camión y fue trasladada en ambulancia el HULA, pero finalmente no logró superar las lesiones tras el accidente. Era la esposa del conductor que manejaba el vehículo, un hombre de 82 años, que tuvo que ser excarcelado pues el vehículo quedó totalmente destrozado, y falleció este viernes.

En el accidente se vieron implicados tres vehículos. Según informaron fuentes de Tráfico, el accidente ocurrió debido a un choque frontal entre un camión y un coche, con lo que este último acabó colisionando frontalmente contra otro turismo. La mujer que lo conducía y única ocupante del vehículo resultó herida leve, mientras que el chófer del camión salió ileso.

En el lugar se produjeron grandes retenciones de tráfico. Hasta el punto del siniestro se trasladaron los servicios de urgencias sanitarias que trasladaron en ambulancia a las dos heridas al hospital de Lugo. También se acercaron varias patrullas del subsector de Tráfico de la Guardia Civil y los Bomberos de Lugo.