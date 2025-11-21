Un muerto y una herida grave en un accidente en la N-540 en Lugo

1/4 El accidente tuvo lugar a la altura de Orbazai Manuel Guede Lamas 2/4 El accidente tuvo lugar en Orbazai Manuel Guede Lamas 3/4 Manuel Guede 4/4 El accidente se produjo a la altura de Orbazai, en Lugo Manuel Guede Lamas

Un hombre de 82 años ha fallecido y una mujer ha resultado herida grave en un accidente que ocurrió este viernes en Lugo. El suceso tuvo lugar unos minutos después de las ocho de la mañana, según informó el 112, en la N-540, a la altura del kilómetro 1, en Orbazai.

En el accidente se vieron implicados dos turismos y un camión. Según informaron fuentes de Tráfico, ocurrió por un choque frontal entre un camión y un coche, con lo que este último vehículo acabó colisionando frontalmente contra otro turismo.

El fallecido, que tuvo que ser excarcelado, conducía el vehículo que chocó contra el camión, mientras que la herida grave era la acompañante. En cuanto a la conductora y única ocupante del otro turismo, resultó herida leve. El chófer del camión salió ileso.

En el lugar se registraron grandes retenciones de tráfico. Hasta el lugar del siniestro se trasladaron Urxencias Sanitarias, que trasladaron en ambulancia a las dos heridas al HULA, varias patrullas del subsector de Tráfico de la Guardia Civil y los Bomberos de Lugo.