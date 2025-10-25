Muere un joven de 23 años y otro resulta herido en una salida de vía en Lugo

La grúa se llevó el coche poco después del siniestro Manuel Guede Lamas

Un joven ha muerto y otro ha resultado herido tras un grave accidente de tráfico ocurrido este sábado en una parroquia rural de las afueras de Lugo. El siniestro se produjo al filo de las 11.00 horas cuando un turismo, un Peugeot 307 de color azul, se salió de la vía por el lado izquierdo, lo que le hizo chocar contra una tajea y acabar volcando.

El fallecido, de 23 años, viajaba en el asiento del copiloto. El herido es el conductor. El primero murió de manera casi instantánea, mientras que el segundo fue trasladado al HULA para recibir asistencia sanitaria.

La parte trasera quedó severamente dañada Manuel Guede Lamas

Hasta la parroquia de Bocamaos, donde ocurrió el siniestro, se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo del 061. El coche quedó completamente inservible y hubo que cortar temporalmente la LU-P-2902 a la altura del punto kilométrico 7,5.

Esta vía une el núcleo urbano con la parroquia de Ombreiro. Se trata de una carretera estrecha, con muchas curvas y muy poco tráfico. Estos días, con las lluvias y la caída de las hojas de los árboles, el pavimento se encuentra especialmente resbaladizo. La Guardia Civil investiga ya las causas del accidente.