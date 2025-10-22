Lugo recibirá a 15 menores migrantes del cupo de Canarias que envía el Gobierno por orden del Supremo

Grupo de refugiados que instaló el Gobierno en Monterroso hace más de un año Óscar Cela

Lugo será la tercera urbe gallega que recibirá a un grupo de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo. Serán quince, que llegarán a la ciudad amurallada después de que durante este mes de octubre arribasen también a A Coruña y a Santiago otros treinta, quince a cada ciudad, respectivamente.

Lo que todavía no se sabe es dónde se alojarán exactamente los menores que se instalarán en Lugo. Durante los últimos días se ha especulado con que se vaya a adaptar una edificación propiedad de Telefónica junto al parque Rosalía de Castro, pero ni la Subdelegación del Gobierno ni la Xunta han aportado más datos.

La Xunta presenta alegaciones contra todos los expedientes recibidos para acoger a menores migrantes S. P.

Dos grupos diferenciados

El Gobierno está ejecutando de esta forma a la sentencia del Tribunal Supremo que, a finales de marzo, instó al Ejecutivo central a hacerse cargo con urgencia de mil jóvenes solicitantes de asilo que se encuentran desde hace meses en refugios de las Islas Canarias. A esta cifra hay que sumar el grupo de 317 solicitantes que serán trasladados a Galicia desde allí, cifra que salió del cupo aprobado en el Consejo de Ministros a finales de agosto, y donde, con críticas del PP y de la Xunta, se denunció que en ese reparto se había dejado fuera a Cataluña y al País Vasco.

De esos 317 menores que vendrán a Galicia, la gran mayoría estaba previsto que fuesen el centro de Monforte de Lemos que la Consellería de Política Social acordó con la asociación Prodeme, pero cuyo traslado se interrumpió tras los ataques xenófobos a la sede donde se iban a instalar, en principio, unos 80 menores.

En el caso de Lugo ciudad no se trata de este grupo de 317 menores no acompañados, si no para dar cuenta de los mil que el Supremo le ordenó al Gobierno que realojase por la península.

La Consellería de Política Social se vio sorprendida hace unos días cuando llegaron los primeros 15 a A Coruña, en concreto en la residencia del IES Rosalía Mera, y que tienen entre 9 y 15 años. Lo mismo con los quince que enviaron a Santiago. La Xunta no contaba con la llegada de menores del cupo de los mil que ordenó el Supremo, tal y como han insistido durante estas semanas.

Fuentes de la Xunta afirman desconocer todavía la fecha de llegada del grupo, y denuncian que, «unha vez máis», han conocido la decisión «pola porta de atrás». La Xunta, en definitiva, lamenta la falta de información.