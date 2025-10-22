La Fiscalía pide cerrar el caso del lotero de Lugo acusado de simular el robo de 240.000 euros en efectivo de su propia administración
LUGO / LA VOZ
El Ministerio Público sostiene ahora que no hay pruebas suficientes para atribuir el falso asalto a sus dos presuntos socios ni para corroborar que el dueño del negocio planeó simular el atraco23 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El caso del lotero de Lugo acusado de planear el atraco de su propia administración en enero del 2024 podría estar muy cerca de un final abrupto. Y es que la falta de pruebas contra