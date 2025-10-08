Investigado un empresario farmacéutico de Lugo por sobornar al ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial para que comprase sus productos

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores

El ministro guineano llegó a visitar la sede de Farmadismo, en el polígono de O Ceao
El ministro guineano llegó a visitar la sede de Farmadismo, en el polígono de O Ceao LAURA LEIRAS

Un juzgado de la ciudad investiga el caso, que está bajo secreto de sumario. El político llegó a visitar las instalaciones de la compañía en el polígono de O Ceao

10 oct 2025 . Actualizado a las 17:40 h.

Las prácticas del gerente de una empresa farmacéutica lucense han conectado Galicia y Guinea Ecuatorial por medio de un presunto caso de corrupción internacional. Esta es la conclusión que se extrae de la investigación comandada por

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete