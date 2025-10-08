Investigado un empresario farmacéutico de Lugo por sobornar al ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial para que comprase sus productos
LUGO / LA VOZ
LUGO CIUDAD · Exclusivo suscriptores
Un juzgado de la ciudad investiga el caso, que está bajo secreto de sumario. El político llegó a visitar las instalaciones de la compañía en el polígono de O Ceao10 oct 2025 . Actualizado a las 17:40 h.
Las prácticas del gerente de una empresa farmacéutica lucense han conectado Galicia y Guinea Ecuatorial por medio de un presunto caso de corrupción internacional. Esta es la conclusión que se extrae de la investigación comandada por