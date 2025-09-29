La comunidad musulmana de Lugo se planta ante las pintadas xenófobas: «No tenemos miedo»
LUGO / LA VOZ
Los voluntarios y los usuarios de la mezquita As-Salam atribuyen los grafitis con simbología nazi a unos «ignorantes» y a «tonterías de jóvenes»29 sep 2025 . Actualizado a las 19:11 h.
La comunidad musulmana de Lugo no tiene miedo. A pesar de la reciente aparición de pintadas en el entorno de una mezquita del norte de la ciudad, en las que se pueden leer proclamas racistas