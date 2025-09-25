Fallece Pablo Permuy, concejal socialista en el Concello de Lugo

El concejal Pablo Permuy ALBERTO LÓPEZ

Pablo Permuy Villanueva (Lugo, 1956), concejal socialista en el Concello de Lugo, ha fallecido esta madrugada en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) tras varios meses luchando contra una complicada enfermedad. El político, muy valorado tanto en las filas del PSOE como en las de la oposición, estaba de baja desde marzo.

Responsable de Recursos Internos, su vida siempre ha estado vinculada a la sanidad y al deporte, además de al socialismo. Permuy llegó en el 2023 al Concello de Lugo de la mano de la socialista Lara Méndez y ostentó diversos cargos también en el Sergas. Dentro del Concello llevó áreas de peso como Economía, Persoal, Contratación y Patrimonio. Fue también presidente del comité de árbitros de balonmano de Galicia, además de jugador.

Pablo Permuy, el concejal que a todo alcalde le gustaría tener en su equipo Lorena García Calvo / Suso Varela

Para este jueves por la mañana estaba convocado un pleno en el ayuntamiento, que ya ha sido suspendido. Asimismo, el Concello emitió un comunicado poco antes de las nueve de la mañana expresando «o fondo pesar» por el fallecimiento de Permuy. En él lamentan «a perda irreparable nun momento de enorme dor para a cidade». Desde el consistorio destacan su proximidad «e a firme vontade de construír consensos, valores que lle permitiron gañarse o respecto e o aprecio tanto no ámbito político como no persoal. O seu paso polo Concello deixa unha pegada imborrable, tanto polo traballo desenvolvido como polas súas cualidades humanas».

Banderas a media asta en el Concello de Lugo tras conocerse el fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy LAURA LEIRAS

El Concello de Lugo ha decretado tres días de luto oficial que comienzan este jueves a las 10 de la mañana y se prolongarán hasta el domingo. Durante estos días, la bandera del Concello ondeará a media asta en las dependencias municipales. Todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento para estos días han quedado suspendidos hasta el domingo.

El fallecimiento de Pablo Permuy se suma al de Paula Alvarellos, que perdió la vida de forma inesperada hace unos meses tras sufrir un infarto durante un acto público.