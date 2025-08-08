Queda en libertad el padre de Lugo acusado de violar a su propia hija durante años

Dos vehículos policiales, frente al edificio de los juzgados de Lugo LA VOZ

El varón detenido este jueves en Lugo por un presunto caso de agresión sexual continuada ha quedado en libertad. El hombre, de 41 años, está siendo investigado por haber abusado de su propia hija durante cerca de dos años, desde que esta tenía 13. El juez responsable del Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia, ordenó que quedase libre con una medida cautelar de orden de alejamiento de 200 metros de la víctima. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión.

La menor, que actualmente tiene 17 años, acudió a denunciar los hechos este jueves por la tarde a la Comisaría Provincial de Lugo, acompañada por su madre. Según el atestado, al que ha tenido acceso La Voz, la adolescente sostiene que su padre la habría sometido a abusos sexuales durante al menos dos años, desde que tenía 13 hasta los 15, aprovechando que la madre, con la que convivían en Lugo, trabajaba de noche.

En la denuncia, la joven afirma que su padre se quedaba cuidando de ella y de sus hermanos mientras su madre estaba fuera. En algún momento del 2021, el detenido habría empezado a someterla a tocamientos. La gravedad de los mismos fue creciendo conforme pasaban los meses hasta que se volvieron violentos, dice la denunciante. No sabe poner una cifra que enumere las veces que sufrió estos abusos.

Discusión con el padre

Cuando su madre dejó de trabajar en el turno de noches, las agresiones cesaron, según su versión. Desde entonces habrían pasado unos dos años. La víctima decidió denunciar los hechos este jueves tras una discusión con su padre. En la denuncia, ella esgrime que su progenitor descubrió que hablaba a través de redes sociales con un joven. Para su padre, esta práctica era peligrosa, porque «podía ser un pedófilo y abusar de ella», recogieron los agentes que le tomaron declaración. «En ese momento, ella entendió que eso era lo que su padre había hecho con ella durante mucho tiempo y decidió contárselo a su madre», se plasma en la denuncia.

La madre sostuvo ante los policías este jueves que no sabía nada de estos episodios, pero que, aunque «está en shock ya que no puede entender que su marido haya hecho esto», da total credibilidad al testimonio de la menor, su hija.

Tras tomarles declaración, los agentes de la UFAM de Lugo acudieron a la vivienda donde estas residían para proceder al arresto del padre. Fue detenido y trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial, donde pasó la noche. Este viernes, a eso de las diez de la mañana, pasó a disposición judicial. La jueza le tomó declaración y decidió dejarlo en libertad, aunque sigue investigado por un presunto delito de agresión sexual.

El caso sigue bajo análisis y los efectivos de la Policía Nacional continuarán realizando las diligencias necesarias para aclarar los hechos.