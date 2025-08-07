Arrestado en Lugo un padre acusado de haber abusado sexualmente de su hija durante años

André Siso LUGO / LA VOZ

La Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

La joven, acompañada por su madre, acudió a la comisaría a denunciar por unos hechos supuestamente iniciados cuando ella tenía 13 años

08 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Un hombre fue arrestado este jueves en la ciudad de Lugo como presunto autor de un caso de agresión sexual. El delito, ya grave de por sí, guarda una crueldad todavía mayor, ya que la víctima

