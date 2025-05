El policía que coordinó la investigación del crimen de Cristina Cabo: «Había mucha sangre en las paredes, en la cama y en el suelo»

1/11 Entrada en la Audiencia de Lugo de José Valencia detenido por el asesinato de Cristina Cabo Óscar Cela 2/11 Entrada en la Audiencia de Lugo de José Valencia detenido por el asesinato de Cristina Cabo Óscar Cela 3/11 Entrada en la Audiencia de Lugo de José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo Óscar Cela 4/11 Entrada en la Audiencia de Lugo de José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo Óscar Cela 5/11 Entrada en la Audiencia de Lugo de José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo Óscar Cela 6/11 Fernanda López abogada de la acusación en el asesinato de Cristina Cabo Óscar Cela 7/11 Juicio a José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo acompañado de su abogada Pilar Baños Óscar Cela 8/11 Juicio a José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo acompañado de su abogada Pilar Baños Óscar Cela 9/11 Juicio a José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo acompañado de su abogada Pilar Baños Óscar Cela 10/11 Juicio a José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo acompañado de su abogada Pilar Baños Óscar Cela 11/11 Juicio a José Valencia, detenido por el asesinato de Cristina Cabo acompañado de su abogada Pilar Baños Óscar Cela

La segunda jornada del juicio de Cristina Cabo comenzó en la Audiencia Provincial de Lugo de una forma más sosegada de lo que lo hizo la primera. Este martes, algunos familiares esperaban a José Valencia, el acusado, en la puerta del edificio, pero no hubo gritos o insultos. Es el autor confeso de la muerte de la lucense de 42 años, en noviembre del 2022, por la que se enfrenta a 30 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento. Su defensa pide una pena reducida de 15 por homicidio.

Durante toda la mañana fueron declarando policías de distintas unidades, pero con algo en común, que participaron en la instrucción de la causa. Entre ellos el inspector de la UDEV, que coordinó la investigación en su fase más inicial. Sus testimonios han ayudado a probar varias circunstancias: que el acusado tenía formación militar, que pensaba abandonar Lugo tras cometer el crimen, que la escena en la que apareció el cadáver era de una crudeza extrema y que Cristina se mantuvo con vida durante un tiempo tras recibir 47 puñaladas.

Los policías acreditaron que el acusado pensaba dejar Lugo ese mismo día

La primera declaración fue la de uno de los agentes que participó en la entrada y registro en la casa en la que residía el acusado. «La primera estancia era el salón. Había dos mochilas y una tenía un ordenador portátil dentro. Nos llamó la atención y lo encendimos. Nada más abrirlo ya vimos que aparecía un nombre: 'Cris'. El fondo de pantalla era una fotografía de esta chica, la víctima. Evidentemente, lo incautamos», recordó el agente. Él y sus compañeros pasaron entonces a la cocina del domicilio, en donde encontraron varias piezas de ropa, «como preparadas para irse a algún lado». El policía destacó unas zapatillas, «que estaban secando porque habían sido lavadas, pero aún tenían restos de sangre». Compañeros de la Policía Científica se las llevaron para analizar en laboratorio si esa sangre era de la víctima, como así fue finalmente.

Durante el registro los acompañó el acusado, que estaba «aparentemente tranquilo». Además, incautaron la bicicleta de Cristina, el móvil de Valencia y una tarjeta SIM «que había comprado él mismo el domingo, después del crimen». En definitiva, y a preguntas de la acusación particular, el agente concluyó que «parecía la ropa de alguien que estaba preparado para marcharse».

Tras el de este agente, fue el turno de declarar de uno de sus compañeros. Su principal función fue la de desplazarse hasta la planta de la empresa de Sogama, en el municipio coruñés de Cerceda, para buscar la ropa ensangrentada que había tirado a la basura el acusado el día posterior al crimen. «Nos pusimos a buscar las prendas en medio de toneladas de residuos procedentes de Lugo. No lo logramos a pesar de que estuvimos allí varias horas», declaró.

El instructor de la causa explicó cómo estaba la escena del crimen y las primeras actuaciones policiales

El testimonio más esperado del día fue el tercero. Héctor Pérez, inspector de la UDEV en aquel momento, coordinó la investigación del crimen. «Cuando nos informan del fallecimiento de esta chica, lo primero que hicimos fue acordonar la zona de su casa y montar en dispositivo con Policía Científica y Policía Judicial», recordó el inspector.

Pérez participó en la toma de declaración de testigos, en la reconstrucción de las últimas horas de Cristina y, en definitiva, «en todos los pasos de esta investigación». Según Pérez, su intención era la de «acumular todas las pruebas que pudieran tener importancia en el procedimiento, como huellas dactilares, sangre, ropa...». El inspector gestionó el global de la investigación, desde la incautación de los elementos robados en casa de Cristina hasta la labor de la Policía Científica o recabando testimonios de vecinos y amigos de la víctima.

La inspección ocular del piso de la víctima, eso sí, la realizó la subinspectora. En este punto de su declaración, la jueza ordenó desalojar la sala para que el inspector reconstruyese la forma en la que descubrieron el cuerpo de Cristina. Lo hizo para evitar que la familia pudiese ver las duras imágenes del cadáver. Al permitir de nuevo la entrada de público, el inspector de la UDEV ratificó que el cuchillo que se le estaba mostrando al jurado era el arma homicida. Se trataba de un instrumento con mango de madera y una hoja de unos 8 centímetros.

Valencia revivió cómo se produjo el crimen

La parte más tensa de la intervención fue en la que se reprodujo el vídeo grabado durante la reconstrucción de los hechos en casa de Cristina, donde se puede ver y escuchar a la jueza hablando con el acusado. «Estábamos en su habitación y me manifestó que se encontraba mal. Me senté y me encendí un cigarro», empezó a decir el autor confeso del crimen. Luego, recordó que le dijo a Cristina que «me tenía que dar los 400 euros que me había prometido», una tesis que él mantiene desde el inicio del proceso y que la acusación rechaza, alegando que la víctima jamás pagaría por sexo.

«Cuando le dije lo del dinero, ella se levantó furiosa y se fue al baño. Me empujó y me dijo 'vete de mi casa'. Le dije que vale, pero que tenía que coger mi maletín. Me amenazó y me dijo "¿qué quieres, que te dé cuchillo?" y me lo lanzó al pecho. Retrocedí hacia atrás y la agarré de la mano. Le dije que se calmara, que no había problema, que me iba a ir. Empezó a gritar "auxilio, policía". Entré en pánico y se salió todo de control. Aquí [sobre la cama] se fue todo de control...», terminó, diciendo literalmente que no quería declarar nada sobre lo que pasó cuando él la acuchilló, limitándose a decir una y otra vez que «todo se fue de control».

El inspector Pérez, al retomar la palabra, destacó que el acusado «es una persona calmada y en absoluto se puso nervioso durante la reconstrucción de los hechos; tampoco antes o después». El inspector también declaró por su actuación como perito, no solo como policía. Y es que realizó, por ejemplo, un informe sobre el recorrido que hicieron juntos Valencia y Cabo aquella noche, desde el exterior del Furancho hasta la rúa Quiroga. «Sobre las ocho de la mañana, vimos a alguien bajando en bicicleta desde la casa de la víctima. A esas horas, en noviembre, no es habitual ver a alguien en bicicleta. Pensamos que tenía que ser él», zanjó. Entre las 6.21 y las 8.44 horas fue el «intervalo crítico» en el que habían sucedido los hechos. A esa última hora, Cristina aún estaba viva, pues fue cuando se registró la llamada perdida a una amiga que se mencionó en la primera sesión del juicio, este lunes.

«La víctima trató de arrastrarse hacia la puerta. Su móvil estaba a su alcance y había otros elementos junto a ella, como el cuchillo o un vaso»

Pérez indicó también los resultados de su análisis de la escena del crimen. «Había mucha sangre. En la cama, en la pared y en el suelo. Había vestigios de que la víctima trató de arrastrarse hacia la puerta. Marcas de movimiento. Y las palmas de unas manos hechas con sangre en el suelo. Su móvil estaba a su alcance y había otros elementos junto a ella, como el cuchillo o un vaso», contó. Certificó también que «el acusado se movió por la casa tras el suceso», manifestando que «es obvio que había un interés económico en su forma de actuar».

«Su trabajo ha sido encomiable», le llegó a decir la fiscal al inspector Héctor Pérez, que continuó su declaración recordando también cómo participó en otra pericial, la de extraer información del teléfono móvil del acusado. «Descubrimos una foto de un billete de autobús a una localidad de Castilla y León», con fecha del propio día de la detención, lo que prueba que Valencia pretendía marcharse de Lugo. «Su intención era la de huir inmediatamente, claro».

En el móvil se descubrió también una imagen del acusado «con armas, como por ejemplo un machete, y con ropa de militar», seguramente durante su formación en el Ejército de Colombia, algo que ya relató su hermana en la primera vista del juicio. «Esta foto era relevante porque nos pareció que probaba que estaba familiarizado con las armas», indicó el agente.

Acreditó que la hermana le había trasladado que Valencia «había tenido problemas de robos en Colombia» y que le pidieron a Interpol su registro de antecedentes judiciales, que no tenía nada anotado. Para terminar, Pérez concluyó recordando «la fuerza sorprendente del detenido en el momento del arresto», para el que «fueron necesarios todos los agentes del dispositivo».

Tras el inspector jefe declaró brevemente un compañero suyo de la UDEV, que se limitó a recordar su actuación a la hora de redactar el informe y estudiar los vídeos de las cámaras de seguridad que ayudaron a reconstruir el trayecto de Cristina y de su verdugo aquella noche y cómo él, posteriormente, volvió a su domicilio en la bicicleta robada.

«Nos llamó la atención la gran cantidad de sangre alrededor de la víctima, que estaba tirada en el suelo, desnuda, y con múltiples heridas»

Los primeros peritos en declarar este martes —más allá de la actuación en este aspecto del inspector jefe— fueron dos agentes de la Policía Científica. Ellos actuaron en la recogida de vestigios en la casa de Cristina, pero también en la del acusado. Ambos le explicaron al jurado que su función principal era la de «recoger y etiquetar cualquier cosa que pueda ser de interés para la causa». Al igual que declararon sus compañeros, explicaron que encontraron el portátil y la bicicleta de Cristina en la casa del procesado.

Dejaron registro de la sangre en la ropa de José Uriel Valencia y puntualizaron que «la huella encontrada en la casa de la víctima se correspondía con las marcas de las zapatillas del acusado». Cuando llegaron a la casa de Cristina, no observaron «signos de haber entrado con fuerza» y lo primero que vieron fueron «cosas tiradas por el suelo». Al llegar a la víctima, les llamó la atención «la gran cantidad de sangre alrededor de ella, que estaba tirada en el suelo, desnuda, y con múltiples heridas».

La sesión de la mañana terminó después de que la abogada de José Valencia renunciase a las declaraciones de dos de sus testigos. Estas eran la sobrina del acusado y una amiga suya a la que había conocido poco antes en Lugo. Finalmente, no declararon, y la vista se pospuso hasta las 16.30 horas de este martes, cuando declararán una decena de agentes más de la Policía Científica. El acusado declarará este miércoles, en último lugar.