Una enorme tromba de agua y granizo inunda calles y garajes de Lugo

Una espectacular tromba de agua anegó la ciudad de Lugo en apenas 20 minutos. Entre las 16.35 y las 16.55 horas de este viernes el cielo descargó lluvia y granizo en toda la urbe, dejando calles inundadas y garajes con 20 centímetros de agua. Aunque luego bajó la intensidad, la lluvia siguió cayendo durante las horas siguientes.

El 112 confirmó que no se han producido incidentes graves, pero la tormenta pilló a los lucenses desprevenidos y las calles de la ciudad se volvieron una yincana. El Concello de Lugo informó a las 19.10 horas de que se habían producido 31 intervenciones en el municipio.

Emerxencias de Galicia registró varias llamadas en puntos de A Terra Chá, Meira y de la zona de Lugo. La mayoría eran para alertar de que había calles y avenidas por las que apenas podían circular los coches.

En la capital provincial, las más afectadas fueron la Ronda de Fingoi, la avenida de Magoi, República Argentina, la Ronda das Mercedes, la Ronda das Fontiñas, la Avenida da Coruña o Xosé Castiñeira. Allí, las tapas de las arquetas prácticamente salían volando debido a la presión del agua.

Vecinos de la zona de Magoi alertaron a las autoridades de que un garaje estaba empezando a inundarse y acumulaba más de 30 centímetros de lluvia, aunque parece que la situación no era grave. El pabellón del CEIP Anexa presentaba también unas importantes goteras que afectaban a gran parte de la estructura. Desde el Partido Popular, su viceportavoz, Antonio Ameijide, lamentó que «pese ao importante investimento realizado, segue a chover no interior das instalacións», lo que «pon en risco a integridade de todos os rapaces e rapazas que adestran alí». Desde la Vicepresidencia de la Deputación de Lugo aseguran que los entrenamientos se están desarrollando con normalidad y que las filtraciones de agua no afectaron a la superficie de la pista debido al sistema de protección del pavimento de la cancha.

El temporal Oliver obligó a suspender la actuación «Go Home» en el auditorio Fuxan os Ventos. Las entradas, informaron desde la organización, servirán para cuando se programe de nuevo.

En los polígonos de O Ceao y de As Gándaras, la Policía Local tuvo que restringir la circulación para evitar que los vehículos pasasen por zonas con grandes balsas de agua. Igual que en Garabolos o en la salida de la N-6 hacia Outeiro de Rei. En la avenida Infanta Elena, la policía está redirigiendo a los conductores para que eviten la Praza do Conde Fontao y el acceso a Serra de Meira, ahora mismo de las zonas más problemáticas. En la rotonda de acceso al centro comercial de As Termas, la circulación es también muy lenta. Y es que varios coches quedaron atrapados en estas balsas de agua en distintos puntos de la localidad. Hubo un accidente de tráfico en la A-6 en Lugo, cerca de la salida de A Fonsagrada, en el que el conductor del vehículo chocó contra la mediana.

Récord de precipitaciones

Viviendas de toda la ciudad tuvieron problemas también con la red eléctrica, ya que se quedaron sin luz. Principalmente, en Augas Férreas y A Residencia. Casi 550 rayos cayeron en la provincia entre las tres y las seis de la tarde.

La segunda parte de la tromba estuvo protagonizada por el granizo, que no dejó de caer durante cinco largos minutos. Los rayos iluminaron la ciudad y los truenos despertaron de la siesta hasta a los que tenían el sueño más profundo.

Las cifras evidencian que la de esta tarde fue una tromba histórica en Lugo. Según el pluviómetro de Meteogalicia ubicado en el Campus Terra, en media hora cayeron 27 litros por metro cuadrado, la mitad que en todo el mes de marzo (54,7). En dos horas, entre las 16.30 y las 18.30, llovió tanto como en todo ese mes. Llovió más que en diciembre (49,2), y más de la mitad de lo que cayó en todo abril del 2024 (85,8).