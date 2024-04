Doscientos jubilados gallegos que viajan con el Imserso, «tirados» en el aeropuerto de Almería, y otros tantos en el de Santiago

Jubilados gallegos llevan desde las 10 de la mañana tirados en el aeropuerto de Almería cedida

Unos 200 jubilados gallegos que viajan con el Imserso, y entre los que hay varios lucenses, llevan desde las 10 de la mañana en el aeropuerto de Almería esperando para regresar a Galicia tras disfrutar de una semana de descanso en Roquetas de Mar y otros 200 esperan desde hace horas en el aeropuerto de Santiago para tomar un vuelo dirección Almería.

Explica Manuel López, un lucense que se encuentra entre los viajeros tirados en la ciudad andaluza, que el vuelo de regreso estaba programado para las 10.15 de la mañana. A esa hora debían despegar dos vuelos chárter de la compañía Alba Star con dirección a Santiago de Compostela, según constaba en su programación.

«Chegamos ao aeroporto sobre as 8.30 da mañá, en autobuses, a coordinadora do Imserso acompañounos para facturar, e dende esas xa non sabemos nada máis. Estamos aquí esperando sen que ninguén nos diga nada. Ela díxonos que non tiña máis información», explica el lucense.

Como no tenían claro a quién dirigirse, y en las tarjetas de embarque constaba Iberia como operadora, hablaron con la aerolínea, pero esta tampoco les dio ninguna respuesta. Y lo mismo sucedió cuando se pusieron en contacto con Aena. «Ninguén nos dá ningunha solución», se lamentan.

Tras cerca de ocho horas «tirados» en el aeropuerto, y ante la falta de información, los pasajeros empiezan a desesperarse y reclaman una solución. Se da la circunstancia de que hace justo un mes se dio el mismo caso. Unos 200 viajeros tuvieron que aguardar horas en el aeropuerto almerienes.

Otros 200 viajeros llevan horas en Lavacolla esperando para ir a Almería

Alrededor de 50 vecinos de distintas zonas de la provincia de Lugo que participan de un viaje del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) denuncian que permanecen tirados desde este martes por la mañana en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela, al no poder despegar hacia Alicante por un problema técnico en el avión. Así se lo ha comunicado la compañía de vuelos chárter Albastar, que no prevé que puedan embarcar antes de las siete de la tarde.

Así lo explica el castellano-leonés Félix González, desesperado en el aeropuerto viendo cómo se esfuman las horas de su primer día de vacaciones en su primer viaje con el Imserso. Hostelero jubilado y residente en la capital lucense, expone que el avión va repleto de turistas gallegos que se encuentran en la misma situación. Los mayores se plantean hacer una reclamación conjunta por los perjuicios ocasionados. «Nos encontramos aquí, por lo menos, gente de Vigo, de Ourense, de Pontevedra y de la provincia de Lugo. Algunos ya han vivido algún retraso, pero de media hora o una hora como mucho, pero nada parecido a esto. No hay derecho. Está todo el mundo con un rebote tremendo», afirma.

El autobús que llevó a los turistas lucenses a Santiago salió, repleto, a las nueve de la mañana. El vuelo estaba previsto para las 13.00 horas, pero la compañía les comunicó que el avión no podría salir por avería hasta las 16.00 horas y les facilitó seis euros para tomar un bocadillo en la terminal. Sobre las cuatro de la tarde, Albastar admitió un nuevo retraso y les otorgó un nuevo vale. «Nos da la impresión de que vamos a tener que quedar a dormir aquí», lamenta.