El edificio sindical de Lugo no es accesible para votar: «Siempre me sacan la urna a la calle. Para mí es un desprecio»

Eliseo Barreiro acude siempre a votar, pero tienen que bajarle la urna (en la foto, su hermana metiendo la papeleta) al no poder acceder al edificio sindical de Lugo. ÓSCAR CELA

En Lugo ciudad se vota también en la calle. La situación se da en el edificio sindical, situado en la céntrica ronda da Muralla, en donde las personas con movilidad reducida no pueden subir al colegio electoral porque el montacargas no funciona. Así las cosas, las personas que forman parte de una mesa electoral bajan con una urna, en donde depositan la papeleta quienes no pueden subir los cuatro escalones de acceso. Con esa situación se encuentra, por ejemplo, Eliseo Barreiro: «Nunca puede entrar en el colegio electoral, siempre me sacan la urna a la calle», dice.

La situación no es nueva, sino que ya se repite por tercera vez en nueve meses. En las pasadas elecciones municipales, que se celebraron en mayo, y en las pasadas generales, que tuvieron lugar en julio, las personas con movilidad reducida ya sufrieron este problema. Ahora incluso se agrava, como ha explicado este domingo Nuria Neira, delegada de Auxilia Lugo. Antes estaba operativo un teléfono al que podía llamar una persona con movilidad reducida, de modo que se avisaba al colegio electoral y uno de sus miembros bajaba con la urna.

Urnas a pie de calle en la Rolda da Muralla de Lugo porque el edificio sindical no es accesible X.M.PALACIOS

Este domingo de elecciones gallegas, como ha explicado Neira, el número no está disponible, por lo que las personas que acuden solas a votar afrontan dificultades para que se sepa que están allí. Una de las personas que padece esa situación tuvo la suerte de encontrarse con un policía que subió a avisar de ese detalle y que resolvió el problema.

En mayo del 2023, con motivo de las elecciones municipales, una persona expuso la situación y las dificultades que había pasado para poder votar. Auxilia Lugo se hizo eco del problema, que finalmente llegó al Ministerio de Trabajo y Economía Social, al que pertenece el inmueble. Dos meses después, en julio, las dificultades se mantenían al celebrarse las elecciones generales.

«Es indignante que no podamos votar por la falta de un ascensor» suso varela

En este domingo de elecciones gallegas, al menos cuatro personas con problemas de movilidad habían pasado por el edificio sindical antes de la una de la tarde.«Es patético y deprimente», ha afirmado Nuria Neira, que ha además ha subrayado que el problema se da en las jornadas electorales pero también el resto del año.

«Es un desprecio»

Eliseo Barreiro Broz, de 48 años, acude a votar al edificio sindical, pese a sus problemas de movilidad, cada vez que hay una cita con las urnas. Lo acompaña su hermana, y el voto por correo nunca ha figurado en sus planes. Por un lado, vive cerca del colegio electoral; por otro, aprovecha para dar un paseo por la zona. Solo una vez votó en urna, y fue, recuerda, cuando el edificio estaba en obras. Lo paradójico de esos trabajos, explica Barreiro, es que se llevaron a cabo para mejorar la accesibilidad en el interior.

Agradece el interés de Auxilia Lugo. Se logró que el inmueble contase con un montacargas, pero el logro valió de poco, ya que no funciona. Aunque Eliseo Barreiro es fiel a su cita con las urnas y acude a votar, expresa el malestar que siente cada vez que se encuentra con este escollo. «Es un desprecio, no sé cómo llamarlo», ha dicho este domingo.