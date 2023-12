La Xunta celebra la decisión del Supremo sobre los eólicos: «É un día importante para a industria e o emprego»

La conselleira Lorenzana inauguró la planta de biogás de A Residencia, en Lugo Óscar Cela

«Hoxe é un día moi importante para a indsutria e a enerxía de Galicia. Aquí estase ratificando a legalidade das resolucións das autorizacións dos parques por parte da Xunta», celebraba la conselleira María Jesús Lorenzana tras conocer la estimación del recurso por parte del Tribunal Supremo que revoca la decisión del TSXG sobre el parque de Corne y que desbloquea el eólico en Galicia.

La titular de la consellería de Economía, Industria e Innovación valoró la sentencia subrayando que «aquí estase ratificando a legalidade das resolucións da autorizacións dos parques por parte da Xunta». Durante una comparecencia en Lugo en la que inauguró una planta de biomasa, Lorenzana tuvo palabras para los técnicos de las consellerías de Medio Ambiente y de Industria por un trabajo ingente que permitió las autorizaciones.

La conselleira destacó que la decisión del Supremo ratifica que los permisos autonómicos garantizaba «a sustentabilidade e compatibilidade co territorio» de los parques eólicos autorizados. Puso además el acento en la trascendencia de la decisión para «o desenvolvemento da industria e para o emprego da comunidade. Aquí confírmase o que levamos moito tempo dicindo dende o goberno de Galicia, que é posible un desenvolvemento das enerxías renovables, dos eólicos na comunidade, de xeito compatible co medio ambiente, que é o que di o Supremo, que considera legal as autorizacións e as declaracións de impacto ambiental emitidas polos nosos técnicos».