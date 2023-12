El PP reclama al Gobierno central inversión en infraestructuras «con feitos e non con anuncios»

Reunión del Comité de Cidades del PPdeG este sábado en Lugo ALBERTO LÓPEZ

El PP reclamó al Gobierno central «un carrusel de feitos, non de anuncios» en materia de infraestructuras para Galicia, en especial, para Lugo y Ferrol, «as cidades peor comunicadas de Galicia». Así lo expusieron los populares este sábado en el Comité de Cidades do PPdeG que se celebró en Lugo. El objetivo de esta cita es dar voz a los vecinos de las siete ciudades gallegas, a través de sus representantes del PP, y adoptar decisiones para dar respuesta a sus necesidades, en esta ocasión, centrándose en el tema de las infraestructuras. El comité, presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, estuvo encabezado por la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado. Como anfitriona actuó la portavoz del PP en la ciudad de Lugo, Elena Candia, quien agradeció a los mandatarios «o sobreesforzo de vir a Lugo, a cidade peor comunicada de Galicia».

Paula Prado incidió en que Lugo es el ejemplo más importante de abandono por parte del Gobierno de España. Frente a eso, la Xunta del PP presentará el martes en el Parlamento el presupuesto para el año 2024, convirtiéndose «na primeira comunidade en ter orzamento en tempo». Calificó de «propaganda» las promesas de «Factoría Moncloa» y se mostró muy crítica con los alcaldes socialistas de Galicia: «Non sei como os alcaldes de Lugo, A Coruña e Vigo non lle arrincan a Pedro Sánchez un compromiso. Quedan mudos mentres van todos os investimentos para Cataluña». También se mostró muy dura con la visita de Pedro Sánchez a Galicia: «Parece que vén cun peto para recadar os 400 euros que terá que pagar cada galego para darlles aos independentistas cataláns».

El Gobierno admite el mal estado de las dos autovías de acceso a Galicia José Manuel Pan

Por su parte, Ethel Vázquez expuso que reivindicar infraestructuras es pedir calidad de vida. Una materia en la que, en su opinión, el Gobierno central y el Ministerio de Transportes difícilmente pueden ir a peor: «Temos caos nos servizos ferroviarios e unha autovía menos que nos conecte coa meseta. O balance destes últimos cinco anos non pode ser bo, máis ben é a etapa máis escura do Ministerio de Transportes». Explicó que la Xunta va a congelar de nuevo los peajes en las autopistas autonómicas en el 2024, situándose así entre las más baratas de España, mientras que la AP-9 y la AP-53, estatales, «son das máis caras de España». También aprovechó para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de conservación de carreteras.

En cuanto al corredor atlántico noroeste, reclamó información y un plan director, además de que se incluya a Lugo y a Ferrol en el corredor atlántico de mercancías.

También habló de infraestructuras ferroviarias y pidió al Gobierno central que aporte información sobre cuándo llegarán a Galicia los trenes Avril y cuántos serán. Lamentó que «Lugo non estea conectada nin coa alta velocidade nin coa velocidade alta», y puntualizó que «hai unha gran necesidade de modernizar as infraestruturas ferroviarias galegas». En este sentido, Rey Varela manifestó que Lugo y Ferrol comparten muchos retos de futuro y que estas dos ciudades del norte «non poden quedar excluídas da alta velocidade, porque iso é excluílas do futuro».

La responsable de Infraestruturas aprovechó para hacer balance de las acciones emprendidas por el Gobierno gallego, como son, en materia sanitaria, la puesta en marcha del primer centro integral de salud en Lugo, además de trabajar para modernizar el centro de salud de A Milagrosa. También destacó acciones en Vigo, en el centro integral de salud; en A Coruña (nuevo CHUAC); en Ferrol, ampliando el hospital; al igual que en Ourense y en Pontevedra: «Creo que ningunha comunidade autónoma está executando este nivel de investimentos na modernización da sanidade pública». En materia de movilidad, subrayó la ejecución de sendas peatonales y ciclistas, sendas urbanas y metropolitanas en Ferrol, aparcamientos disuasorios en Lugo... Además de apostar por el transporte público y metropolitano: «Fomos pioneiros coa tarxeta xente nova e seremos pioneiros o 1 de xaneiro co transporte gratuíto para os maiores de 65 anos».

El Centro Integral de Saúde de Lugo abre el lunes 18 para atender a 16.400 pacientes de A Milagrosa la voz

También destacó los avances en la Intermodal de Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago y A Coruña. Pero, además, quieren que Ferrol esté en el mapa de la intermodalidad. En cuanto a Lugo, financiaron, por ejemplo, la nueva terminal de autobuses: «Financiamos máis do que son as nosas competencias», apuntó la conselleira.